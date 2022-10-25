Программа передач Культура на 25 октября 2022

Телепрограмма Культура на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 25.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Жилярди

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Тамара Семина

07:30 Новости культуры

07:35 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви

08:30 Новости культуры

08:35 Дороги старых мастеров. Гончарный круг

08:45 Место встречи изменить нельзя. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Василий Верещагин

11:10 ХX век. «Дмитрий Шостакович». Документальный фильм. Режиссер Ю. Белянкин. 1975

12:05 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток

12:20 Спектакль «Женитьба»

14:30 Запечатленное время. Обреченная экспедиция

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж

15:50 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком

16:35 Юркины рассветы. 1-я серия

17:45 Симфоническая музыка эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр

18:30 Колизей - бриллиант в короне Рима

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:10 Место встречи изменить нельзя. 2-я серия

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Сергей Рахманинов. Я русский композитор

00:00 Новости культуры

00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 2-й

00:50 Колизей - бриллиант в короне Рима

01:45 Симфоническая музыка эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр

02:25 Алгоритм Берга

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















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