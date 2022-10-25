Программа передач Культура на 25 октября 2022

Телепрограмма Культура на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 25.10.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Жилярди
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Тамара Семина
07:30 Новости культуры
07:35 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви
08:30 Новости культуры
08:35 Дороги старых мастеров. Гончарный круг
08:45 Место встречи изменить нельзя. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Василий Верещагин
11:10 ХX век. «Дмитрий Шостакович». Документальный фильм. Режиссер Ю. Белянкин. 1975
12:05 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток
12:20 Спектакль «Женитьба»
14:30 Запечатленное время. Обреченная экспедиция
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж
15:50 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком
16:35 Юркины рассветы. 1-я серия
17:45 Симфоническая музыка эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр
18:30 Колизей - бриллиант в короне Рима
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:10 Место встречи изменить нельзя. 2-я серия
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Сергей Рахманинов. Я русский композитор
00:00 Новости культуры
00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 2-й
00:50 Колизей - бриллиант в короне Рима
01:45 Симфоническая музыка эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр
02:25 Алгоритм Берга
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.