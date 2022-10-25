Программа передач Пятница на 25 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 25.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:30 Пятница News. 191-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 13-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия
10:10 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»
11:20 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
12:30 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия
20:30 Вундеркинды 3. Сезон 1. 1-я серия
21:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
00:00 Сотни улиц
01:40 Пятница News. 193-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 11-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 12-я серия
03:30 Пятница News. 192-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
В программе передач возможны изменения.