Программа передач Пятница на 25 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 25.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:30 Пятница News. 191-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 13-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия

10:10 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»

11:20 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

12:30 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия

20:30 Вундеркинды 3. Сезон 1. 1-я серия

21:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

00:00 Сотни улиц

01:40 Пятница News. 193-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 11-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 12-я серия

03:30 Пятница News. 192-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



В программе передач возможны изменения.