Программа передач, ТВ программа на 26 октября 2022

Программа передач телеканалов России на среда 26 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 26.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 «Карибский узел». Фильм 1-й

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 7-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

03:00 Морозова. Сезон 2. 28-я серия - «Средство от давления»



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Эраст Гарин

05:20 Мой герой. Маргарита Суханкина

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Луковичный нос

08:55 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я серия

09:50 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 2-я серия

10:40 Личные маги советских вождей

11:30 События

11:50 Мастер охоты на единорога. 1-я серия

12:45 Мастер охоты на единорога. 2-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Ениколопов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия

16:03 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия

17:00 90-е. Звездное достоинство

17:50 События

18:10 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 62-я серия

23:10 Прощание. Александра Яковлева

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дряхлая власть

01:25 Знак качества. Стирка и уборка

02:05 Шестидневная война. Успех одноглазого министра

02:45 Истории спасения. Животный страх

03:15 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия

03:59 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Надежда Федосова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Запутанный след

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Беглые

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел», 1-я и 2-я серии. «Прощай, оружие», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел», 1-я и 2-я серии. «Прощай, оружие», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Отец требует алименты!

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 5-я серия

21:05 Тверская. 6-я серия

22:10 Балабол-5. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии

00:30 Основано на реальных событиях

02:20 Зверобой. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Дорожные пираты



5 канал



05:00 Известия

05:30 Купчино. 18-я - 20-я серии

07:15 Купчино. 20-я серия

08:10 Америкэн бой

09:00 Известия

09:25 Америкэн бой

10:50 Поселенцы. 1-я - 2-я серии

13:00 Известия

13:25 Поселенцы. 3-я - 6-я серии

17:30 Известия

18:00 Поселенцы. 6-я - 8-я серии

20:05 След. Лихоманка

20:55 След. Зеленый ангел

21:40 След. Проклятый старый дом

22:25 След. Обломок

23:10 Свои-5. Не как в кино

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Портал рептилоида

01:15 След. Здравствуй, дедушка-маньяк

01:50 След. Пуля - дура

02:30 След. Смерть по купонам

03:05 Детективы. Старая любовь

03:40 Детективы. Дорогая женщина

04:05 Детективы. Бульдозер

04:30 Детективы. Всегда третья



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Жена манипулятора». «Крайняя мера»

13:15 Порча. Ведьмино копье

13:45 Знахарка. Дорогое заблуждение

14:20 Верну любимого. Восстание Евы

14:55 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии

19:00 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. «Спасите мою маму». «Возлюбленная»

00:20 Знахарка. Дорогое заблуждение

00:50 Верну любимого. Восстание Евы

01:20 Понять. Простить. «Жена манипулятора». «Крайняя мера»

02:10 Восток-Запад. 27-я серия

03:00 Тест на отцовство

04:40 Давай разведёмся!



ТНТ



04:25 Открытый микрофон. 17-я серия

05:10 Открытый микрофон. 18-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Интерны. 62-я - 65-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 325-я - 335-я серии

14:30 СашаТаня. Сезон 4. 140-я - 148-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 6. 208-я - 211-я серии

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 43-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 44-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 11-я серия

23:35 Ной

02:20 Импровизация. Сезон 6. 153-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 6. 154-я серия

03:55 Comedy Баттл. 12-я серия

04:40 Comedy Баттл. 13-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 24-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 25-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Игра в молчанку

06:10 Три кота. Пришельцы

06:15 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

06:20 Рождественские истории

06:40 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 14-я серия

09:00 Уральские пельмени

09:10 Воронины. Сезон 11. 4-я серия

09:40 Лёд

12:00 Лёд-2

14:40 Сёстры. 8-я серия

18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 14-я серия

19:30 Тётя Марта. Сезон 1. 16-я серия

20:00 Телепорт

21:50 Двадцать одно

00:20 Ярость

02:25 6 кадров. Сезон 6. 14-я - 20-я серии



Матч ТВ



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Один на один. Барселона - Бавария

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Виктория» (Чехия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Спасатель

22:35 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Цена измены

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



03:40 Майор Ветров. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 1-й и 2-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 1-й и 2-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Балканский эндшпиль

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»

00:40 Пропавшие среди живых

02:00 Их знали только в лицо

03:40 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 1-й



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Екатерининская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев

07:30 Новости культуры

07:35 Колизей - бриллиант в короне Рима

08:30 Новости культуры

08:40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

08:50 Место встречи изменить нельзя. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Аза Тахо-Годи

11:10 ХX век. «Клуб путешественников. В Антарктиду через Мозамбик». 1990

12:20 Спектакль «Чайка»

14:30 Запечатленное время. Русская зимняя охота

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Луис Бунюэль. «Последний вздох»

15:45 Белая студия

16:30 Юркины рассветы. 2-я серия

17:30 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари

18:40 Елизавета I: королева-убийца?

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»

22:10 Место встречи изменить нельзя. 3-я серия

23:20 Цвет времени. Карандаш

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Владимир Татлин. Летатлин

00:00 Новости культуры

00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 3-й

00:50 Елизавета I: королева-убийца?

01:40 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари

02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 192-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал« для Глюкозы»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 2-я серия

09:50 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»

10:50 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

11:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия

14:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

15:50 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

16:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

17:50 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия

21:40 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»

23:00 Пробный переезд. Сезон 1. 1-я серия

00:00 Ослепленный светом

02:00 Пятница News. 194-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 13-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 14-я серия

03:50 Пятница News. 193-я серия

04:20 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»



МИР



05:00 Развод

05:35 Наше кино. История большой любви

06:15 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:00 Свинарка и пастух

03:25 Развод



Время начала передач - московское.



















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