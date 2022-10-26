Программа передач, ТВ программа на 26 октября 2022

Программа передач телеканалов России на среда 26 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 26.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 «Карибский узел». Фильм 1-й
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 7-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
03:00 Морозова. Сезон 2. 28-я серия - «Средство от давления»
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Эраст Гарин
05:20 Мой герой. Маргарита Суханкина
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Луковичный нос
08:55 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я серия
09:50 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 2-я серия
10:40 Личные маги советских вождей
11:30 События
11:50 Мастер охоты на единорога. 1-я серия
12:45 Мастер охоты на единорога. 2-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Ениколопов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия
16:03 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия
17:00 90-е. Звездное достоинство
17:50 События
18:10 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 62-я серия
23:10 Прощание. Александра Яковлева
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дряхлая власть
01:25 Знак качества. Стирка и уборка
02:05 Шестидневная война. Успех одноглазого министра
02:45 Истории спасения. Животный страх
03:15 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия
03:59 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Надежда Федосова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Запутанный след
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Беглые
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел», 1-я и 2-я серии. «Прощай, оружие», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Случайный выстрел», 1-я и 2-я серии. «Прощай, оружие», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Отец требует алименты!
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 5-я серия
21:05 Тверская. 6-я серия
22:10 Балабол-5. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии
00:30 Основано на реальных событиях
02:20 Зверобой. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Дорожные пираты
5 канал
05:00 Известия
05:30 Купчино. 18-я - 20-я серии
07:15 Купчино. 20-я серия
08:10 Америкэн бой
09:00 Известия
09:25 Америкэн бой
10:50 Поселенцы. 1-я - 2-я серии
13:00 Известия
13:25 Поселенцы. 3-я - 6-я серии
17:30 Известия
18:00 Поселенцы. 6-я - 8-я серии
20:05 След. Лихоманка
20:55 След. Зеленый ангел
21:40 След. Проклятый старый дом
22:25 След. Обломок
23:10 Свои-5. Не как в кино
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Портал рептилоида
01:15 След. Здравствуй, дедушка-маньяк
01:50 След. Пуля - дура
02:30 След. Смерть по купонам
03:05 Детективы. Старая любовь
03:40 Детективы. Дорогая женщина
04:05 Детективы. Бульдозер
04:30 Детективы. Всегда третья
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Жена манипулятора». «Крайняя мера»
13:15 Порча. Ведьмино копье
13:45 Знахарка. Дорогое заблуждение
14:20 Верну любимого. Восстание Евы
14:55 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии
19:00 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. «Спасите мою маму». «Возлюбленная»
00:20 Знахарка. Дорогое заблуждение
00:50 Верну любимого. Восстание Евы
01:20 Понять. Простить. «Жена манипулятора». «Крайняя мера»
02:10 Восток-Запад. 27-я серия
03:00 Тест на отцовство
04:40 Давай разведёмся!
ТНТ
04:25 Открытый микрофон. 17-я серия
05:10 Открытый микрофон. 18-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Интерны. 62-я - 65-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 325-я - 335-я серии
14:30 СашаТаня. Сезон 4. 140-я - 148-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 6. 208-я - 211-я серии
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 43-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 44-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 11-я серия
23:35 Ной
02:20 Импровизация. Сезон 6. 153-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 6. 154-я серия
03:55 Comedy Баттл. 12-я серия
04:40 Comedy Баттл. 13-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 24-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 25-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Игра в молчанку
06:10 Три кота. Пришельцы
06:15 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
06:20 Рождественские истории
06:40 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 14-я серия
09:00 Уральские пельмени
09:10 Воронины. Сезон 11. 4-я серия
09:40 Лёд
12:00 Лёд-2
14:40 Сёстры. 8-я серия
18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 14-я серия
19:30 Тётя Марта. Сезон 1. 16-я серия
20:00 Телепорт
21:50 Двадцать одно
00:20 Ярость
02:25 6 кадров. Сезон 6. 14-я - 20-я серии
Матч ТВ
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Один на один. Барселона - Бавария
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Виктория» (Чехия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Спасатель
22:35 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Цена измены
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
03:40 Майор Ветров. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 1-й и 2-й
15:00 Военные новости
15:05 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 1-й и 2-й
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Балканский эндшпиль
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»
00:40 Пропавшие среди живых
02:00 Их знали только в лицо
03:40 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 1-й
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Екатерининская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев
07:30 Новости культуры
07:35 Колизей - бриллиант в короне Рима
08:30 Новости культуры
08:40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08:50 Место встречи изменить нельзя. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Аза Тахо-Годи
11:10 ХX век. «Клуб путешественников. В Антарктиду через Мозамбик». 1990
12:20 Спектакль «Чайка»
14:30 Запечатленное время. Русская зимняя охота
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Луис Бунюэль. «Последний вздох»
15:45 Белая студия
16:30 Юркины рассветы. 2-я серия
17:30 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари
18:40 Елизавета I: королева-убийца?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»
22:10 Место встречи изменить нельзя. 3-я серия
23:20 Цвет времени. Карандаш
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Владимир Татлин. Летатлин
00:00 Новости культуры
00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 3-й
00:50 Елизавета I: королева-убийца?
01:40 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 192-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал« для Глюкозы»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 2-я серия
09:50 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»
10:50 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
11:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия
14:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
15:50 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
16:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
17:50 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия
21:40 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»
23:00 Пробный переезд. Сезон 1. 1-я серия
00:00 Ослепленный светом
02:00 Пятница News. 194-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 13-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 14-я серия
03:50 Пятница News. 193-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
МИР
05:00 Развод
05:35 Наше кино. История большой любви
06:15 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:00 Свинарка и пастух
03:25 Развод
Время начала передач - московское.