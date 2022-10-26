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Программа передач ТВЦ на 26 октября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 26.10.2022

04:45 Короли эпизода. Эраст Гарин
05:20 Мой герой. Маргарита Суханкина
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Луковичный нос
08:55 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я серия
09:50 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 2-я серия
10:40 Личные маги советских вождей
11:30 События
11:50 Мастер охоты на единорога. 1-я серия
12:45 Мастер охоты на единорога. 2-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Ениколопов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия
16:03 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия
17:00 90-е. Звездное достоинство
17:50 События
18:10 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 62-я серия
23:10 Прощание. Александра Яковлева
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дряхлая власть
01:25 Знак качества. Стирка и уборка
02:05 Шестидневная война. Успех одноглазого министра
02:45 Истории спасения. Животный страх
03:15 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия
03:59 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Надежда Федосова

В программе передач возможны изменения.









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