Программа передач ТВЦ на 26 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 26.10.2022



04:45 Короли эпизода. Эраст Гарин

05:20 Мой герой. Маргарита Суханкина

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Луковичный нос

08:55 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я серия

09:50 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 2-я серия

10:40 Личные маги советских вождей

11:30 События

11:50 Мастер охоты на единорога. 1-я серия

12:45 Мастер охоты на единорога. 2-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Ениколопов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия

16:03 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия

17:00 90-е. Звездное достоинство

17:50 События

18:10 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 62-я серия

23:10 Прощание. Александра Яковлева

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дряхлая власть

01:25 Знак качества. Стирка и уборка

02:05 Шестидневная война. Успех одноглазого министра

02:45 Истории спасения. Животный страх

03:15 Золотая кровь. Чертолье. 1-я серия

03:59 Золотая кровь. Чертолье. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Надежда Федосова



В программе передач возможны изменения.