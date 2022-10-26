Программа передач 5 канал на 26 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 26 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 26.10.2022
05:00 Известия
05:30 Купчино. 18-я - 20-я серии
07:15 Купчино. 20-я серия
08:10 Америкэн бой
09:00 Известия
09:25 Америкэн бой
10:50 Поселенцы. 1-я - 2-я серии
13:00 Известия
13:25 Поселенцы. 3-я - 6-я серии
17:30 Известия
18:00 Поселенцы. 6-я - 8-я серии
20:05 След. Лихоманка
20:55 След. Зеленый ангел
21:40 След. Проклятый старый дом
22:25 След. Обломок
23:10 Свои-5. Не как в кино
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Портал рептилоида
01:15 След. Здравствуй, дедушка-маньяк
01:50 След. Пуля - дура
02:30 След. Смерть по купонам
03:05 Детективы. Старая любовь
03:40 Детективы. Дорогая женщина
04:05 Детективы. Бульдозер
04:30 Детективы. Всегда третья
В программе передач возможны изменения.