Программа передач 5 канал на 26 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 26 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 26.10.2022



05:00 Известия

05:30 Купчино. 18-я - 20-я серии

07:15 Купчино. 20-я серия

08:10 Америкэн бой

09:00 Известия

09:25 Америкэн бой

10:50 Поселенцы. 1-я - 2-я серии

13:00 Известия

13:25 Поселенцы. 3-я - 6-я серии

17:30 Известия

18:00 Поселенцы. 6-я - 8-я серии

20:05 След. Лихоманка

20:55 След. Зеленый ангел

21:40 След. Проклятый старый дом

22:25 След. Обломок

23:10 Свои-5. Не как в кино

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Портал рептилоида

01:15 След. Здравствуй, дедушка-маньяк

01:50 След. Пуля - дура

02:30 След. Смерть по купонам

03:05 Детективы. Старая любовь

03:40 Детективы. Дорогая женщина

04:05 Детективы. Бульдозер

04:30 Детективы. Всегда третья



В программе передач возможны изменения.