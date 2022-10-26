Программа передач Домашний на 26 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 26.10.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Жена манипулятора». «Крайняя мера»

13:15 Порча. Ведьмино копье

13:45 Знахарка. Дорогое заблуждение

14:20 Верну любимого. Восстание Евы

14:55 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии

19:00 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. «Спасите мою маму». «Возлюбленная»

00:20 Знахарка. Дорогое заблуждение

00:50 Верну любимого. Восстание Евы

01:20 Понять. Простить. «Жена манипулятора». «Крайняя мера»

02:10 Восток-Запад. 27-я серия

03:00 Тест на отцовство

04:40 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.