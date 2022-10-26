Программа передач Домашний на 26 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 26.10.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Жена манипулятора». «Крайняя мера»
13:15 Порча. Ведьмино копье
13:45 Знахарка. Дорогое заблуждение
14:20 Верну любимого. Восстание Евы
14:55 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии
19:00 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. «Спасите мою маму». «Возлюбленная»
00:20 Знахарка. Дорогое заблуждение
00:50 Верну любимого. Восстание Евы
01:20 Понять. Простить. «Жена манипулятора». «Крайняя мера»
02:10 Восток-Запад. 27-я серия
03:00 Тест на отцовство
04:40 Давай разведёмся!
В программе передач возможны изменения.