Программа передач Матч ТВ на 26 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 26.10.2022
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Один на один. Барселона - Бавария
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Виктория» (Чехия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.