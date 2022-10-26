Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач Матч ТВ на 26 октября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 26.10.2022

04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Один на один. Барселона - Бавария
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Виктория» (Чехия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 26 октября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 25 октября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 24 октября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 23 октября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 22 октября 2022
    •




    Когда начнется ЧМ-2022 по футболу, расписание матчей чемпионата мира 2022 в Катаре, турнирная таблица

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю

    НХЛ, победные голы

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 26 октября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 25 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 15-й тур чемпионата России

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.











    Коронавирус - статистика на 25 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Где находится Мелитополь на карте Запорожской области, карта Мелитополя
    Разговоры о важном 31 октября 2022, День народного единства, 1-11 класс
    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области с городами
    Курс евро ЦБ РФ на 25 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 25 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Каховская ГЭС на карте Херсонской области
    Народные приметы о погоде 2022 - что можно и нельзя делать сегодня 24 октября
    Зенит - Сочи 24 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Урал - Крылья Советов 24 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru