Программа передач Матч ТВ на 26 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 26.10.2022



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Один на один. Барселона - Бавария

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Виктория» (Чехия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.