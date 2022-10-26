Программа передач Звезда на 26 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 26.10.2022



03:40 Майор Ветров. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 1-й и 2-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 1-й и 2-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Балканский эндшпиль

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»

00:40 Пропавшие среди живых

02:00 Их знали только в лицо

03:40 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 1-й



В программе передач возможны изменения.