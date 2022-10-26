Программа передач Звезда на 26 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 26.10.2022
03:40 Майор Ветров. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 1-й и 2-й
15:00 Военные новости
15:05 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 1-й и 2-й
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Балканский эндшпиль
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «На дальнем пограничье»
00:40 Пропавшие среди живых
02:00 Их знали только в лицо
03:40 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 1-й
В программе передач возможны изменения.