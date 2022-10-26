Программа передач Культура на 26 октября 2022

Телепрограмма Культура на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 26.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Екатерининская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев

07:30 Новости культуры

07:35 Колизей - бриллиант в короне Рима

08:30 Новости культуры

08:40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

08:50 Место встречи изменить нельзя. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Аза Тахо-Годи

11:10 ХX век. «Клуб путешественников. В Антарктиду через Мозамбик». 1990

12:20 Спектакль «Чайка»

14:30 Запечатленное время. Русская зимняя охота

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Луис Бунюэль. «Последний вздох»

15:45 Белая студия

16:30 Юркины рассветы. 2-я серия

17:30 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари

18:40 Елизавета I: королева-убийца?

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»

22:10 Место встречи изменить нельзя. 3-я серия

23:20 Цвет времени. Карандаш

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Владимир Татлин. Летатлин

00:00 Новости культуры

00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 3-й

00:50 Елизавета I: королева-убийца?

01:40 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари

02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















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