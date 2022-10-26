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Программа передач Культура на 26 октября 2022


Телепрограмма Культура на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 26.10.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Екатерининская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев
07:30 Новости культуры
07:35 Колизей - бриллиант в короне Рима
08:30 Новости культуры
08:40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08:50 Место встречи изменить нельзя. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Аза Тахо-Годи
11:10 ХX век. «Клуб путешественников. В Антарктиду через Мозамбик». 1990
12:20 Спектакль «Чайка»
14:30 Запечатленное время. Русская зимняя охота
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Луис Бунюэль. «Последний вздох»
15:45 Белая студия
16:30 Юркины рассветы. 2-я серия
17:30 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари
18:40 Елизавета I: королева-убийца?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»
22:10 Место встречи изменить нельзя. 3-я серия
23:20 Цвет времени. Карандаш
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Владимир Татлин. Летатлин
00:00 Новости культуры
00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 3-й
00:50 Елизавета I: королева-убийца?
01:40 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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