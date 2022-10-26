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Программа передач Пятница на 26 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 26.10.2022

05:00 Пятница News. 192-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал« для Глюкозы»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди« для Ани Хилькевич»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 2-я серия
09:50 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»
10:50 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
11:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия
14:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
15:50 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
16:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
17:50 На ножах. Сезон 7. 6-я серия - «Оренбург. Basement»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 11-я серия
21:40 Молодые ножи. Сезон 1. 8-я серия - «Стас Костюшкин»
23:00 Пробный переезд. Сезон 1. 1-я серия
00:00 Ослепленный светом
02:00 Пятница News. 194-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 13-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 14-я серия
03:50 Пятница News. 193-я серия
04:20 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

В программе передач возможны изменения.









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