Программа передач МИР на 26 октября 2022

Телепрограмма МИР на 26 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 26.10.2022



05:00 Развод

05:35 Наше кино. История большой любви

06:15 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:00 Свинарка и пастух

03:25 Развод



В программе передач возможны изменения.