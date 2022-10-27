Программа передач, ТВ программа на 27 октября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 27 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 27.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 «Карибский узел». Фильм 2-й
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 8-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
03:00 Морозова. Сезон 2. 30-я серия - «Осечка»
03:50 Морозова. Сезон 2. 31-я серия - «Саквояж»
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Надежда Федосова
05:20 Мой герой. Сергей Ениколопов
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Гастропарез
08:55 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 3-я серия
09:46 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 4-я серия
10:40 Тайны пластической хирургии
11:30 События
11:50 Мастер охоты на единорога. 3-я серия
12:46 Мастер охоты на единорога. 4-я серия
13:40 Мой герой. Татьяна Яковенко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия
16:05 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия
17:00 «90-е. «Поющие трусы»
17:50 События
18:10 Я знаю твои секреты. Римский палач. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звездные разводы
23:10 Актёрские драмы. Неравный брак
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Горькие слезы советских комедий
01:25 Сломанные судьбы
02:05 Шестидневная война. Брежневу брошен вызов
02:45 Истории спасения. Зверская атака
03:15 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия
03:58 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Сергей Филиппов
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Дорожные пираты
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Расклад на троих
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Проверка на верность
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 7-я серия
21:05 Тверская. 8-я серия
22:10 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии
00:40 Поздняков
00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит спортивных судей
02:00 Зверобой. Сезон 1. 9-я - 12-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти
5 канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 4-я - 7-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Поселенцы. 7-я - 10-я серии
13:00 Известия
13:25 Поселенцы. 11-я - 14-я серии
17:30 Известия
18:00 Поселенцы. 15-я - 16-я серии
20:00 След. Эклер для первого лица
20:45 След. Пьяный мальчик
21:35 След. Метод Маршалла
22:20 След. Лучшее будущее
23:10 Свои-5. Пленница
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дедушка с татуировкой тромбона
01:15 След. Фабрика маньяков
01:55 След. Искренние извинения
02:30 След. Не верь глазам своим
03:05 Детективы. Успеть за ночь
03:40 Детективы. Санитарный день
04:10 Детективы. Вдова лучшего друга
04:35 Детективы. Золотой мальчик
Домашний
04:40 Давай разведёмся!
05:30 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Дочка Сонечка». «Обманутый муж»
12:50 Порча. Маховик
13:25 Знахарка. Себялюб
13:55 Верну любимого. Бультерьер
14:30 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Чёрный пепел«. «Обратная петля»
23:50 Знахарка. Себялюб
00:25 Верну любимого. Бультерьер
00:55 Понять. Простить. «Дочка Сонечка». «Обманутый муж»
01:45 Восток-Запад. 28-я серия
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 13-я серия
05:30 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал»
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Интерны. 66-я - 68-я серии
08:30 Перезагрузка. 527-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 336-я - 346-я серии
14:30 СашаТаня. Сезон 4. 149-я - 157-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 6. 212-я - 215-я серии
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 44-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 45-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 12-я серия
23:35 Мушкетёры в 3D
01:50 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия
03:30 Comedy Баттл. 14-я серия
04:20 Comedy Баттл. 15-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 6. 21-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия
05:30 Храбрый заяц
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия
06:05 Три кота. Конкурс красоты
06:15 Три кота. Хорошие манеры
06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 15-я серия
09:05 Уральские пельмени. #трудности перевода
09:15 Воронины. Сезон 11. 7-я серия
09:45 Воронины. Сезон 11. 8-я серия
10:20 Двадцать одно
12:50 Телепорт
14:40 Сёстры. 14-я серия
18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 15-я - 17-я серии
20:00 Иллюзия обмана
22:15 Иллюзия обмана 2
00:45 Спасти рядового Райана
03:25 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 6. 35-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 36-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия
Матч ТВ
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Вне игры
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:30 Катар. Обратный отсчёт
14:30 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:50 Новости
16:55 Вид сверху
17:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Зенит» (Россия) - «Машека» (Белоруссия). Прямой эфир
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. ПСВ (Нидерланды) - «Арсенал» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Монако» (Франция). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Шериф» (Молдавия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Два ствола
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Бегущий человек
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 Документальный проект
Звезда
03:40 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 1-й
05:15 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 2-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
15:00 Военные новости
15:05 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Битва в логове зверя
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»
00:40 Каждый десятый
01:50 Пропавшие среди живых
03:10 Западная Сахара. Несуществующая страна
03:40 Афганский дракон
04:05 Москва - фронту
04:25 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Ленком Марка Захарова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Алексей Баталов
07:30 Новости культуры
07:35 Елизавета I: королева-убийца?
08:25 Новости культуры
08:30 Дороги старых мастеров. Мстерские голландцы
08:40 Место встречи изменить нельзя. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. 100 лет театру имени Вл. Маяковского
11:10 ХX век. «Артисты цирка Ермолаевы». Документальный фильм. 1987
12:10 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12:20 Спектакль «Ва-банк«
14:00 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
14:30 Запечатленное время. Гараж Его Величества
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! По мостовым средневекового Новгорода
15:50 Алгоритм Берга
16:20 Юркины рассветы. 3-я серия
17:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 9-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Михаил Попов. «На кресах всходних»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 60 лет со дня завершения Карибского кризиса. Карибский кризис. Послесловие
21:15 Цвет времени. Валентин Серов
21:30 Энигма. Соня Зимменауэр
22:10 Место встречи изменить нельзя. 4-я серия
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Леонид Утесов. Музыкальное сердце
00:00 Новости культуры
00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 4-й
00:50 Катя и принц. История одного вымысла
01:30 Симфоническая музыка эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр
02:25 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови-2. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
05:20 Пятница News. 193-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 2-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия
10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 3-я серия - «Женя и Лиза»
14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я - 6-я серии
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия
22:30 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия
23:50 Комната страха
01:50 Пятница News. 195-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 15-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 16-я серия
03:40 Пятница News. 194-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
11:00 Дела судебные. Битва за будущее
12:15 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:05 Шуми городок
03:20 Развод
Время начала передач - московское.