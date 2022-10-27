Программа передач, ТВ программа на 27 октября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 27 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 27.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 «Карибский узел». Фильм 2-й

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 8-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

03:00 Морозова. Сезон 2. 30-я серия - «Осечка»

03:50 Морозова. Сезон 2. 31-я серия - «Саквояж»



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Надежда Федосова

05:20 Мой герой. Сергей Ениколопов

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Гастропарез

08:55 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 3-я серия

09:46 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 4-я серия

10:40 Тайны пластической хирургии

11:30 События

11:50 Мастер охоты на единорога. 3-я серия

12:46 Мастер охоты на единорога. 4-я серия

13:40 Мой герой. Татьяна Яковенко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия

16:05 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия

17:00 «90-е. «Поющие трусы»

17:50 События

18:10 Я знаю твои секреты. Римский палач. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звездные разводы

23:10 Актёрские драмы. Неравный брак

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Горькие слезы советских комедий

01:25 Сломанные судьбы

02:05 Шестидневная война. Брежневу брошен вызов

02:45 Истории спасения. Зверская атака

03:15 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия

03:58 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Сергей Филиппов



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Дорожные пираты

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Расклад на троих

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Проверка на верность

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 7-я серия

21:05 Тверская. 8-я серия

22:10 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии

00:40 Поздняков

00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит спортивных судей

02:00 Зверобой. Сезон 1. 9-я - 12-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти



5 канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 4-я - 7-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Поселенцы. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:25 Поселенцы. 11-я - 14-я серии

17:30 Известия

18:00 Поселенцы. 15-я - 16-я серии

20:00 След. Эклер для первого лица

20:45 След. Пьяный мальчик

21:35 След. Метод Маршалла

22:20 След. Лучшее будущее

23:10 Свои-5. Пленница

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дедушка с татуировкой тромбона

01:15 След. Фабрика маньяков

01:55 След. Искренние извинения

02:30 След. Не верь глазам своим

03:05 Детективы. Успеть за ночь

03:40 Детективы. Санитарный день

04:10 Детективы. Вдова лучшего друга

04:35 Детективы. Золотой мальчик



Домашний



04:40 Давай разведёмся!

05:30 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Дочка Сонечка». «Обманутый муж»

12:50 Порча. Маховик

13:25 Знахарка. Себялюб

13:55 Верну любимого. Бультерьер

14:30 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Чёрный пепел«. «Обратная петля»

23:50 Знахарка. Себялюб

00:25 Верну любимого. Бультерьер

00:55 Понять. Простить. «Дочка Сонечка». «Обманутый муж»

01:45 Восток-Запад. 28-я серия

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 13-я серия

05:30 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал»

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Интерны. 66-я - 68-я серии

08:30 Перезагрузка. 527-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 336-я - 346-я серии

14:30 СашаТаня. Сезон 4. 149-я - 157-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 6. 212-я - 215-я серии

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 44-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 45-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 12-я серия

23:35 Мушкетёры в 3D

01:50 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия

03:30 Comedy Баттл. 14-я серия

04:20 Comedy Баттл. 15-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 6. 21-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия

05:30 Храбрый заяц

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия

06:05 Три кота. Конкурс красоты

06:15 Три кота. Хорошие манеры

06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 15-я серия

09:05 Уральские пельмени. #трудности перевода

09:15 Воронины. Сезон 11. 7-я серия

09:45 Воронины. Сезон 11. 8-я серия

10:20 Двадцать одно

12:50 Телепорт

14:40 Сёстры. 14-я серия

18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 15-я - 17-я серии

20:00 Иллюзия обмана

22:15 Иллюзия обмана 2

00:45 Спасти рядового Райана

03:25 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 6. 35-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 6. 36-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия



Матч ТВ



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Вне игры

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:30 Катар. Обратный отсчёт

14:30 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:50 Новости

16:55 Вид сверху

17:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Зенит» (Россия) - «Машека» (Белоруссия). Прямой эфир

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. ПСВ (Нидерланды) - «Арсенал» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Монако» (Франция). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Шериф» (Молдавия)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Два ствола

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Бегущий человек

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 Документальный проект



Звезда



03:40 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 1-й

05:15 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 2-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Битва в логове зверя

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»

00:40 Каждый десятый

01:50 Пропавшие среди живых

03:10 Западная Сахара. Несуществующая страна

03:40 Афганский дракон

04:05 Москва - фронту

04:25 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Ленком Марка Захарова

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Алексей Баталов

07:30 Новости культуры

07:35 Елизавета I: королева-убийца?

08:25 Новости культуры

08:30 Дороги старых мастеров. Мстерские голландцы

08:40 Место встречи изменить нельзя. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. 100 лет театру имени Вл. Маяковского

11:10 ХX век. «Артисты цирка Ермолаевы». Документальный фильм. 1987

12:10 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

12:20 Спектакль «Ва-банк«

14:00 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

14:30 Запечатленное время. Гараж Его Величества

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! По мостовым средневекового Новгорода

15:50 Алгоритм Берга

16:20 Юркины рассветы. 3-я серия

17:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 9-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Михаил Попов. «На кресах всходних»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 60 лет со дня завершения Карибского кризиса. Карибский кризис. Послесловие

21:15 Цвет времени. Валентин Серов

21:30 Энигма. Соня Зимменауэр

22:10 Место встречи изменить нельзя. 4-я серия

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Леонид Утесов. Музыкальное сердце

00:00 Новости культуры

00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 4-й

00:50 Катя и принц. История одного вымысла

01:30 Симфоническая музыка эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр

02:25 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови-2. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»

05:20 Пятница News. 193-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 2-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия

10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 3-я серия - «Женя и Лиза»

14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я - 6-я серии

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия

22:30 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия

23:50 Комната страха

01:50 Пятница News. 195-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 15-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 16-я серия

03:40 Пятница News. 194-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

11:00 Дела судебные. Битва за будущее

12:15 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:05 Шуми городок

03:20 Развод



Время начала передач - московское.



















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