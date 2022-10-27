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Программа передач 1 канал на 27 октября 2022


Телепрограмма 1 канала на 27 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 1 канал на 27.10.2022

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 «Карибский узел». Фильм 2-й
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

В программе передач возможны изменения.









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