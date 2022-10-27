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Программа передач Россия 1 на 27 октября 2022


Телепрограмма Россия 1 на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Россия 1 на 27.10.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 8-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
03:00 Морозова. Сезон 2. 30-я серия - «Осечка»
03:50 Морозова. Сезон 2. 31-я серия - «Саквояж»

В программе передач возможны изменения.









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