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Программа передач ТВЦ на 27 октября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 27.10.2022

04:45 Короли эпизода. Надежда Федосова
05:20 Мой герой. Сергей Ениколопов
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Гастропарез
08:55 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 3-я серия
09:46 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 4-я серия
10:40 Тайны пластической хирургии
11:30 События
11:50 Мастер охоты на единорога. 3-я серия
12:46 Мастер охоты на единорога. 4-я серия
13:40 Мой герой. Татьяна Яковенко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия
16:05 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия
17:00 «90-е. «Поющие трусы»
17:50 События
18:10 Я знаю твои секреты. Римский палач. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Звездные разводы
23:10 Актёрские драмы. Неравный брак
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Горькие слезы советских комедий
01:25 Сломанные судьбы
02:05 Шестидневная война. Брежневу брошен вызов
02:45 Истории спасения. Зверская атака
03:15 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия
03:58 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Сергей Филиппов

В программе передач возможны изменения.









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