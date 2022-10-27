Программа передач ТВЦ на 27 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 27.10.2022



04:45 Короли эпизода. Надежда Федосова

05:20 Мой герой. Сергей Ениколопов

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Гастропарез

08:55 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 3-я серия

09:46 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 4-я серия

10:40 Тайны пластической хирургии

11:30 События

11:50 Мастер охоты на единорога. 3-я серия

12:46 Мастер охоты на единорога. 4-я серия

13:40 Мой герой. Татьяна Яковенко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия

16:05 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия

17:00 «90-е. «Поющие трусы»

17:50 События

18:10 Я знаю твои секреты. Римский палач. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Звездные разводы

23:10 Актёрские драмы. Неравный брак

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Горькие слезы советских комедий

01:25 Сломанные судьбы

02:05 Шестидневная война. Брежневу брошен вызов

02:45 Истории спасения. Зверская атака

03:15 Золотая кровь. Чертов кистень. 1-я серия

03:58 Золотая кровь. Чертов кистень. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Сергей Филиппов



В программе передач возможны изменения.