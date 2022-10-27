Программа передач НТВ на 27 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 27.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Дорожные пираты

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Расклад на троих

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Проверка на верность

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 7-я серия

21:05 Тверская. 8-я серия

22:10 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии

00:40 Поздняков

00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит спортивных судей

02:00 Зверобой. Сезон 1. 9-я - 12-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти



В программе передач возможны изменения.