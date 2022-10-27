Программа передач НТВ на 27 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 27.10.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Дорожные пираты
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Расклад на троих
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Проверка на верность
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 7-я серия
21:05 Тверская. 8-я серия
22:10 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии
00:40 Поздняков
00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит спортивных судей
02:00 Зверобой. Сезон 1. 9-я - 12-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти
В программе передач возможны изменения.