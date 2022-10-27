Программа передач 5 канал на 27 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 27 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 27.10.2022
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 4-я - 7-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Поселенцы. 7-я - 10-я серии
13:00 Известия
13:25 Поселенцы. 11-я - 14-я серии
17:30 Известия
18:00 Поселенцы. 15-я - 16-я серии
20:00 След. Эклер для первого лица
20:45 След. Пьяный мальчик
21:35 След. Метод Маршалла
22:20 След. Лучшее будущее
23:10 Свои-5. Пленница
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дедушка с татуировкой тромбона
01:15 След. Фабрика маньяков
01:55 След. Искренние извинения
02:30 След. Не верь глазам своим
03:05 Детективы. Успеть за ночь
03:40 Детективы. Санитарный день
04:10 Детективы. Вдова лучшего друга
04:35 Детективы. Золотой мальчик
В программе передач возможны изменения.