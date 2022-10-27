Программа передач 5 канал на 27 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 27 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 27.10.2022



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 4-я - 7-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Поселенцы. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:25 Поселенцы. 11-я - 14-я серии

17:30 Известия

18:00 Поселенцы. 15-я - 16-я серии

20:00 След. Эклер для первого лица

20:45 След. Пьяный мальчик

21:35 След. Метод Маршалла

22:20 След. Лучшее будущее

23:10 Свои-5. Пленница

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дедушка с татуировкой тромбона

01:15 След. Фабрика маньяков

01:55 След. Искренние извинения

02:30 След. Не верь глазам своим

03:05 Детективы. Успеть за ночь

03:40 Детективы. Санитарный день

04:10 Детективы. Вдова лучшего друга

04:35 Детективы. Золотой мальчик



В программе передач возможны изменения.