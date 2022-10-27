Программа передач Домашний на 27 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 27.10.2022



04:40 Давай разведёмся!

05:30 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Дочка Сонечка». «Обманутый муж»

12:50 Порча. Маховик

13:25 Знахарка. Себялюб

13:55 Верну любимого. Бультерьер

14:30 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Чёрный пепел«. «Обратная петля»

23:50 Знахарка. Себялюб

00:25 Верну любимого. Бультерьер

00:55 Понять. Простить. «Дочка Сонечка». «Обманутый муж»

01:45 Восток-Запад. 28-я серия

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.