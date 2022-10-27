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Программа передач Домашний на 27 октября 2022


Телепрограмма Домашний на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Домашний на 27.10.2022

04:40 Давай разведёмся!
05:30 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Дочка Сонечка». «Обманутый муж»
12:50 Порча. Маховик
13:25 Знахарка. Себялюб
13:55 Верну любимого. Бультерьер
14:30 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Чёрный пепел«. «Обратная петля»
23:50 Знахарка. Себялюб
00:25 Верну любимого. Бультерьер
00:55 Понять. Простить. «Дочка Сонечка». «Обманутый муж»
01:45 Восток-Запад. 28-я серия
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!

В программе передач возможны изменения.









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