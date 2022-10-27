Программа передач ТНТ на 27 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 27.10.2022



04:40 Comedy Баттл. 13-я серия

05:30 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал»

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Интерны. 66-я - 68-я серии

08:30 Перезагрузка. 527-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 336-я - 346-я серии

14:30 СашаТаня. Сезон 4. 149-я - 157-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 6. 212-я - 215-я серии

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 44-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 45-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 12-я серия

23:35 Мушкетёры в 3D

01:50 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия

03:30 Comedy Баттл. 14-я серия

04:20 Comedy Баттл. 15-я серия



В программе передач возможны изменения.