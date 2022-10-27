Программа передач ТНТ на 27 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 27.10.2022
04:40 Comedy Баттл. 13-я серия
05:30 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал»
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Интерны. 66-я - 68-я серии
08:30 Перезагрузка. 527-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 336-я - 346-я серии
14:30 СашаТаня. Сезон 4. 149-я - 157-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 6. 212-я - 215-я серии
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 44-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 45-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 12-я серия
23:35 Мушкетёры в 3D
01:50 Импровизация. Сезон 6. 155-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 156-я серия
03:30 Comedy Баттл. 14-я серия
04:20 Comedy Баттл. 15-я серия
В программе передач возможны изменения.