Программа передач Матч ТВ на 27 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 27.10.2022



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Вне игры

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:30 Катар. Обратный отсчёт

14:30 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:50 Новости

16:55 Вид сверху

17:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Зенит» (Россия) - «Машека» (Белоруссия). Прямой эфир

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. ПСВ (Нидерланды) - «Арсенал» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Монако» (Франция). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Шериф» (Молдавия)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.