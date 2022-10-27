Программа передач Матч ТВ на 27 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 27.10.2022
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Вне игры
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:30 Катар. Обратный отсчёт
14:30 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:50 Новости
16:55 Вид сверху
17:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Зенит» (Россия) - «Машека» (Белоруссия). Прямой эфир
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. ПСВ (Нидерланды) - «Арсенал» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - «Монако» (Франция). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Шериф» (Молдавия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.