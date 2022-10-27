Программа передач Звезда на 27 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 27.10.2022
03:40 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 1-й
05:15 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 2-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
15:00 Военные новости
15:05 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Битва в логове зверя
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»
00:40 Каждый десятый
01:50 Пропавшие среди живых
03:10 Западная Сахара. Несуществующая страна
03:40 Афганский дракон
04:05 Москва - фронту
04:25 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
В программе передач возможны изменения.