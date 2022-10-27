Программа передач Звезда на 27 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 27.10.2022



03:40 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 1-й

05:15 Военная разведка. Северный фронт. Фильм 2-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й

15:00 Военные новости

15:05 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Битва в логове зверя

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «На дальнем пограничье»

00:40 Каждый десятый

01:50 Пропавшие среди живых

03:10 Западная Сахара. Несуществующая страна

03:40 Афганский дракон

04:05 Москва - фронту

04:25 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й



В программе передач возможны изменения.