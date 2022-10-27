Программа передач Культура на 27 октября 2022

Телепрограмма Культура на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 27.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Ленком Марка Захарова

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Алексей Баталов

07:30 Новости культуры

07:35 Елизавета I: королева-убийца?

08:25 Новости культуры

08:30 Дороги старых мастеров. Мстерские голландцы

08:40 Место встречи изменить нельзя. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. 100 лет театру имени Вл. Маяковского

11:10 ХX век. «Артисты цирка Ермолаевы». Документальный фильм. 1987

12:10 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

12:20 Спектакль «Ва-банк«

14:00 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

14:30 Запечатленное время. Гараж Его Величества

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! По мостовым средневекового Новгорода

15:50 Алгоритм Берга

16:20 Юркины рассветы. 3-я серия

17:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 9-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Михаил Попов. «На кресах всходних»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 60 лет со дня завершения Карибского кризиса. Карибский кризис. Послесловие

21:15 Цвет времени. Валентин Серов

21:30 Энигма. Соня Зимменауэр

22:10 Место встречи изменить нельзя. 4-я серия

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Леонид Утесов. Музыкальное сердце

00:00 Новости культуры

00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 4-й

00:50 Катя и принц. История одного вымысла

01:30 Симфоническая музыка эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр

02:25 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















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