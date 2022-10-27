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Программа передач Культура на 27 октября 2022


Телепрограмма Культура на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 27.10.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Ленком Марка Захарова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Алексей Баталов
07:30 Новости культуры
07:35 Елизавета I: королева-убийца?
08:25 Новости культуры
08:30 Дороги старых мастеров. Мстерские голландцы
08:40 Место встречи изменить нельзя. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. 100 лет театру имени Вл. Маяковского
11:10 ХX век. «Артисты цирка Ермолаевы». Документальный фильм. 1987
12:10 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12:20 Спектакль «Ва-банк«
14:00 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
14:30 Запечатленное время. Гараж Его Величества
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! По мостовым средневекового Новгорода
15:50 Алгоритм Берга
16:20 Юркины рассветы. 3-я серия
17:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 9-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Михаил Попов. «На кресах всходних»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 60 лет со дня завершения Карибского кризиса. Карибский кризис. Послесловие
21:15 Цвет времени. Валентин Серов
21:30 Энигма. Соня Зимменауэр
22:10 Место встречи изменить нельзя. 4-я серия
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Леонид Утесов. Музыкальное сердце
00:00 Новости культуры
00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 4-й
00:50 Катя и принц. История одного вымысла
01:30 Симфоническая музыка эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр
02:25 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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