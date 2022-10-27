Программа передач Пятница на 27 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 27.10.2022



05:00 Зов крови-2. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»

05:20 Пятница News. 193-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 2-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия

10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 3-я серия - «Женя и Лиза»

14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я - 6-я серии

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия

22:30 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия

23:50 Комната страха

01:50 Пятница News. 195-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 15-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 16-я серия

03:40 Пятница News. 194-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



В программе передач возможны изменения.