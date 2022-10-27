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Программа передач Пятница на 27 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 27.10.2022

05:00 Зов крови-2. Сезон 2. 3-я серия - «Юлия Манькова»
05:20 Пятница News. 193-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Торт «Хогвартс« для Татьяны Морозовой»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 2-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия
10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
12:10 Любовь на выживание. Сезон 1. 3-я серия - «Женя и Лиза»
14:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 4-я - 6-я серии
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия
22:30 Оторвы. Сезон 1. 1-я серия
23:50 Комната страха
01:50 Пятница News. 195-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 15-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 16-я серия
03:40 Пятница News. 194-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

В программе передач возможны изменения.









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