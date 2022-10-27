Программа передач МИР на 27 октября 2022

Телепрограмма МИР на 27 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 27.10.2022



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

11:00 Дела судебные. Битва за будущее

12:15 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:05 Шуми городок

03:20 Развод



В программе передач возможны изменения.