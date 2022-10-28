Программа передач, ТВ программа на 28 октября 2022

Программа передач телеканалов России на пятница 28 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 28.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Ф а н т а с т и к а

00:05 Дневной дозор

02:30 Судьба на выбор. 6-я серия - «Одаренность»

03:20 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

00:10 Улыбка на ночь

01:15 Мать и Мачеха



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Сергей Филиппов

05:20 Мой герой. Татьяна Яковенко

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Собачье сердце

08:55 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 4-я серия

12:50 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 1-я серия

13:40 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 3-я серия

16:05 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Обманутые жёны

17:50 События

18:15 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни из кино

00:30 Собачье сердце. 1-я серия

01:17 Собачье сердце. 2-я серия

02:45 Что знает Марианна? 1-я серия

03:10 Что знает Марианна? 2-я серия

04:15 Петровка, 38

04:30 Заговор послов



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Свадебный переполох

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Морские дьяволы-3. Опора

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. Опора

11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Изменчивые», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 9-я серия

21:05 Тверская. 10-я серия

22:10 Балабол-5. «Расплата», 1-я и 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Зверобой. Сезон 1. 13-я - 15-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 13-я - 16-я серии

09:00 Известия

09:25 Три капитана. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Три капитана. 4-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Три капитана. 8-я - 10-я серии

20:00 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть

20:45 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть

21:35 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть

22:25 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги

00:55 Свои-5. Обратная сторона величия

01:30 Свои-5. Служба доставки

02:10 Свои-5. Не как в кино

02:50 Свои-5. Пленница

03:25 Такая работа. Смерть по очереди

04:05 Такая работа. Призраки



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Женская солидарность». «Липа»

13:00 Порча. Мятный холодок

13:35 Знахарка. Дорогие гости

14:10 Верну любимого. Бумеранг

14:40 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии

19:00 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Утопленник». «Материнские чувства»

00:10 Знахарка. Дорогие гости

00:40 Верну любимого. Бумеранг

01:10 Понять. Простить. «Женская солидарность». «Липа»

02:00 Восток-Запад. 29-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 15-я серия

05:10 Открытый микрофон. Дайджест. 21-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

07:00 Интерны. 69-я - 71-я серии

08:30 Звездная кухня. 7-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 347-я - 350-я серии

11:00 Вызов. 2-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 4. 158-я - 169-я серии

18:00 Лучшие на ТНТ. 3-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 19-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 231-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 756-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 146-я серия

00:00 Управление гневом

01:55 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия

03:30 Comedy Баттл. 16-я серия

04:20 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия

05:30 Мышонок Пик

05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия

06:05 Три кота. Космическое путешествие

06:10 Три кота

06:15 Три кота. Говорящая птица

06:20 Три кота. Пришла весна

06:25 Забавные истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 16-я серия

08:25 Тётя Марта. Сезон 1. 17-я серия

09:00 Воронины. Сезон 11. 19-я серия

09:35 Воронины. Сезон 11. 20-я серия

10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 3-я серия

12:35 Уральские пельмени. #мужскаялиния

13:00 Уральские пельмени. #взрослыедети

13:10 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть

14:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ц»

16:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»

18:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»

19:30 Уральские пельмени

21:00 Мой любимый враг

23:00 Иллюзия обмана

01:10 Иллюзия обмана 2

03:05 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 36-я серии



Матч ТВ



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Третий тайм

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:50 Новости

09:55 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Муса Таймазов

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:45 Футбол. Еврокубки. Обзор

16:50 Новости

16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» (Белоруссия). Прямой эфир

18:35 Все на Матч!

18:55 Футбол. Первая Лига. «Шинник» (Ярославль) - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:30 Смешанные единоборства. TOP FIGHT. А. Яковлев - М. Дорошенко. А. Степанян - И. Пилипенко. Прямой эфир

23:35 Точная ставка

23:55 Все на Матч!

00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС (Казань)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Под водой

21:40 Звездный рубеж

23:25 Тихое место

01:00 Экипаж

03:10 Невероятно интересные истории



Звезда



04:25 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й

08:20 Досье человека в «Мерседесе»

09:00 Новости дня

09:20 Досье человека в «Мерседесе»

11:40 Кремень. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Кремень. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Кремень. 1-я - 4-я серии

16:50 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Денис Майданов

23:55 Свет в конце тоннеля

01:30 Ключи от рая

03:05 Каждый десятый

04:15 Вторая мировая война. Возвращая имена

04:40 Оружие Победы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва обновленная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев

07:30 Новости культуры

07:35 Катя и принц. История одного вымысла

08:15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

08:25 Новости культуры

08:30 Место встречи изменить нельзя. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Девушка спешит на свидание

11:35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

11:50 Открытая книга. Михаил Попов. «На кресах всходних»

12:20 Спектакль «Юнона» и «Авось»

13:50 Власть факта. Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»

14:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 60 лет со дня завершения Карибского кризиса. Карибский кризис. Послесловие

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Бурятия

15:35 Энигма. Соня Зимменауэр

16:20 Юркины рассветы. 4-я серия

17:25 Симфоническая музыка эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр

18:20 Царская ложа

19:00 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия. Актерские посиделки

20:15 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера

21:05 Линия жизни. Александр Цыпкин

22:00 Место встречи изменить нельзя. 5-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 2 Верник 2. Евгений Князев

00:40 Джузеппе Верди

02:35 «Брак». «Медвежуть»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 194-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия

09:50 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

10:50 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»

11:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия

16:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия

20:40 Остров

23:10 Гаттака

01:10 Пятница News. 196-я серия

01:40 Ослепленный светом

03:30 Пятница News. 195-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 По семейным обстоятельствам

22:15 Суета сует

23:55 Вас ожидает гражданка Никанорова

01:15 Белорусский вокзал

02:55 Первая перчатка

04:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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