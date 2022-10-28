Программа передач, ТВ программа на 28 октября 2022

Программа передач телеканалов России на пятница 28 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 28.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
00:05 Дневной дозор
02:30 Судьба на выбор. 6-я серия - «Одаренность»
03:20 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
00:10 Улыбка на ночь
01:15 Мать и Мачеха
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Сергей Филиппов
05:20 Мой герой. Татьяна Яковенко
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Собачье сердце
08:55 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 4-я серия
12:50 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 1-я серия
13:40 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 3-я серия
16:05 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Обманутые жёны
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни из кино
00:30 Собачье сердце. 1-я серия
01:17 Собачье сердце. 2-я серия
02:45 Что знает Марианна? 1-я серия
03:10 Что знает Марианна? 2-я серия
04:15 Петровка, 38
04:30 Заговор послов
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Свадебный переполох
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Морские дьяволы-3. Опора
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Опора
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Изменчивые», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 9-я серия
21:05 Тверская. 10-я серия
22:10 Балабол-5. «Расплата», 1-я и 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:10 Квартирный вопрос
03:05 Зверобой. Сезон 1. 13-я - 15-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 13-я - 16-я серии
09:00 Известия
09:25 Три капитана. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Три капитана. 4-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Три капитана. 8-я - 10-я серии
20:00 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть
20:45 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть
21:35 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть
22:25 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги
00:55 Свои-5. Обратная сторона величия
01:30 Свои-5. Служба доставки
02:10 Свои-5. Не как в кино
02:50 Свои-5. Пленница
03:25 Такая работа. Смерть по очереди
04:05 Такая работа. Призраки
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Женская солидарность». «Липа»
13:00 Порча. Мятный холодок
13:35 Знахарка. Дорогие гости
14:10 Верну любимого. Бумеранг
14:40 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии
19:00 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. «Утопленник». «Материнские чувства»
00:10 Знахарка. Дорогие гости
00:40 Верну любимого. Бумеранг
01:10 Понять. Простить. «Женская солидарность». «Липа»
02:00 Восток-Запад. 29-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 15-я серия
05:10 Открытый микрофон. Дайджест. 21-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
07:00 Интерны. 69-я - 71-я серии
08:30 Звездная кухня. 7-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 347-я - 350-я серии
11:00 Вызов. 2-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 4. 158-я - 169-я серии
18:00 Лучшие на ТНТ. 3-я серия
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 19-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 231-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 756-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 146-я серия
00:00 Управление гневом
01:55 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия
03:30 Comedy Баттл. 16-я серия
04:20 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия
05:30 Мышонок Пик
05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия
06:05 Три кота. Космическое путешествие
06:10 Три кота
06:15 Три кота. Говорящая птица
06:20 Три кота. Пришла весна
06:25 Забавные истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 16-я серия
08:25 Тётя Марта. Сезон 1. 17-я серия
09:00 Воронины. Сезон 11. 19-я серия
09:35 Воронины. Сезон 11. 20-я серия
10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 3-я серия
12:35 Уральские пельмени. #мужскаялиния
13:00 Уральские пельмени. #взрослыедети
13:10 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть
14:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ц»
16:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»
18:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»
19:30 Уральские пельмени
21:00 Мой любимый враг
23:00 Иллюзия обмана
01:10 Иллюзия обмана 2
03:05 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 36-я серии
Матч ТВ
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Третий тайм
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:50 Новости
09:55 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Муса Таймазов
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:45 Футбол. Еврокубки. Обзор
16:50 Новости
16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» (Белоруссия). Прямой эфир
18:35 Все на Матч!
18:55 Футбол. Первая Лига. «Шинник» (Ярославль) - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. TOP FIGHT. А. Яковлев - М. Дорошенко. А. Степанян - И. Пилипенко. Прямой эфир
23:35 Точная ставка
23:55 Все на Матч!
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС (Казань)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Под водой
21:40 Звездный рубеж
23:25 Тихое место
01:00 Экипаж
03:10 Невероятно интересные истории
Звезда
04:25 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
08:20 Досье человека в «Мерседесе»
09:00 Новости дня
09:20 Досье человека в «Мерседесе»
11:40 Кремень. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Кремень. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Кремень. 1-я - 4-я серии
16:50 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Денис Майданов
23:55 Свет в конце тоннеля
01:30 Ключи от рая
03:05 Каждый десятый
04:15 Вторая мировая война. Возвращая имена
04:40 Оружие Победы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва обновленная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев
07:30 Новости культуры
07:35 Катя и принц. История одного вымысла
08:15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
08:25 Новости культуры
08:30 Место встречи изменить нельзя. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Девушка спешит на свидание
11:35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
11:50 Открытая книга. Михаил Попов. «На кресах всходних»
12:20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
13:50 Власть факта. Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»
14:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 60 лет со дня завершения Карибского кризиса. Карибский кризис. Послесловие
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Бурятия
15:35 Энигма. Соня Зимменауэр
16:20 Юркины рассветы. 4-я серия
17:25 Симфоническая музыка эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр
18:20 Царская ложа
19:00 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия. Актерские посиделки
20:15 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера
21:05 Линия жизни. Александр Цыпкин
22:00 Место встречи изменить нельзя. 5-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 2 Верник 2. Евгений Князев
00:40 Джузеппе Верди
02:35 «Брак». «Медвежуть»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 194-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»
06:40 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия
09:50 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
10:50 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»
11:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия
16:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия
20:40 Остров
23:10 Гаттака
01:10 Пятница News. 196-я серия
01:40 Ослепленный светом
03:30 Пятница News. 195-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 По семейным обстоятельствам
22:15 Суета сует
23:55 Вас ожидает гражданка Никанорова
01:15 Белорусский вокзал
02:55 Первая перчатка
04:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.