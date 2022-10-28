Программа передач ТВЦ на 28 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 28.10.2022
04:45 Короли эпизода. Сергей Филиппов
05:20 Мой герой. Татьяна Яковенко
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Собачье сердце
08:55 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 4-я серия
12:50 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 1-я серия
13:40 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 3-я серия
16:05 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Обманутые жёны
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни из кино
00:30 Собачье сердце. 1-я серия
01:17 Собачье сердце. 2-я серия
02:45 Что знает Марианна? 1-я серия
03:10 Что знает Марианна? 2-я серия
04:15 Петровка, 38
04:30 Заговор послов
В программе передач возможны изменения.