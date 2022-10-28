Программа передач ТВЦ на 28 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 28.10.2022



04:45 Короли эпизода. Сергей Филиппов

05:20 Мой герой. Татьяна Яковенко

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Собачье сердце

08:55 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 4-я серия

12:50 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 1-я серия

13:40 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 3-я серия

16:05 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр», 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Обманутые жёны

17:50 События

18:15 Я знаю твои секреты-5. Гладиатор. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни из кино

00:30 Собачье сердце. 1-я серия

01:17 Собачье сердце. 2-я серия

02:45 Что знает Марианна? 1-я серия

03:10 Что знает Марианна? 2-я серия

04:15 Петровка, 38

04:30 Заговор послов



В программе передач возможны изменения.