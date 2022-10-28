Программа передач НТВ на 28 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 28.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Свадебный переполох

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Морские дьяволы-3. Опора

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. Опора

11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Изменчивые», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 9-я серия

21:05 Тверская. 10-я серия

22:10 Балабол-5. «Расплата», 1-я и 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Зверобой. Сезон 1. 13-я - 15-я серии



В программе передач возможны изменения.