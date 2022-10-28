Программа передач НТВ на 28 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 28.10.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Свадебный переполох
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Морские дьяволы-3. Опора
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Опора
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Изменчивые», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 9-я серия
21:05 Тверская. 10-я серия
22:10 Балабол-5. «Расплата», 1-я и 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:10 Квартирный вопрос
03:05 Зверобой. Сезон 1. 13-я - 15-я серии
В программе передач возможны изменения.