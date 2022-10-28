Программа передач 5 канал на 28 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 28 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 28.10.2022



05:00 Известия

05:25 Поселенцы. 13-я - 16-я серии

09:00 Известия

09:25 Три капитана. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Три капитана. 4-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Три капитана. 8-я - 10-я серии

20:00 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть

20:45 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть

21:35 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть

22:25 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги

00:55 Свои-5. Обратная сторона величия

01:30 Свои-5. Служба доставки

02:10 Свои-5. Не как в кино

02:50 Свои-5. Пленница

03:25 Такая работа. Смерть по очереди

04:05 Такая работа. Призраки



В программе передач возможны изменения.