Программа передач 5 канал на 28 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 28 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 28.10.2022
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 13-я - 16-я серии
09:00 Известия
09:25 Три капитана. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Три капитана. 4-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Три капитана. 8-я - 10-я серии
20:00 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 1-я часть
20:45 Великолепная пятёрка-4. «Опасный отпуск», 2-я часть
21:35 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 1-я часть
22:25 Великолепная пятёрка-4. «Лунная дорожка», 2-я часть
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Андрей Губин. История мальчика-бродяги
00:55 Свои-5. Обратная сторона величия
01:30 Свои-5. Служба доставки
02:10 Свои-5. Не как в кино
02:50 Свои-5. Пленница
03:25 Такая работа. Смерть по очереди
04:05 Такая работа. Призраки
В программе передач возможны изменения.