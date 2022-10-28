Программа передач Домашний на 28 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 28.10.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Женская солидарность». «Липа»

13:00 Порча. Мятный холодок

13:35 Знахарка. Дорогие гости

14:10 Верну любимого. Бумеранг

14:40 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии

19:00 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Утопленник». «Материнские чувства»

00:10 Знахарка. Дорогие гости

00:40 Верну любимого. Бумеранг

01:10 Понять. Простить. «Женская солидарность». «Липа»

02:00 Восток-Запад. 29-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.