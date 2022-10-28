Программа передач Домашний на 28 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 28.10.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Женская солидарность». «Липа»
13:00 Порча. Мятный холодок
13:35 Знахарка. Дорогие гости
14:10 Верну любимого. Бумеранг
14:40 Нелюбимый мой. 1-я - 4-я серии
19:00 Счастье меня найдёт. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. «Утопленник». «Материнские чувства»
00:10 Знахарка. Дорогие гости
00:40 Верну любимого. Бумеранг
01:10 Понять. Простить. «Женская солидарность». «Липа»
02:00 Восток-Запад. 29-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В программе передач возможны изменения.