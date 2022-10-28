Программа передач ТНТ на 28 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 28.10.2022



04:20 Comedy Баттл. 15-я серия

05:10 Открытый микрофон. Дайджест. 21-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

07:00 Интерны. 69-я - 71-я серии

08:30 Звездная кухня. 7-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 347-я - 350-я серии

11:00 Вызов. 2-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 4. 158-я - 169-я серии

18:00 Лучшие на ТНТ. 3-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 19-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 231-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 756-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 146-я серия

00:00 Управление гневом

01:55 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия

03:30 Comedy Баттл. 16-я серия

04:20 Comedy Баттл. 17-я серия



В программе передач возможны изменения.