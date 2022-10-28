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Программа передач ТНТ на 28 октября 2022


Телепрограмма ТНТ на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТНТ на 28.10.2022

04:20 Comedy Баттл. 15-я серия
05:10 Открытый микрофон. Дайджест. 21-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
07:00 Интерны. 69-я - 71-я серии
08:30 Звездная кухня. 7-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 347-я - 350-я серии
11:00 Вызов. 2-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 4. 158-я - 169-я серии
18:00 Лучшие на ТНТ. 3-я серия
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 19-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 231-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 757-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 756-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 146-я серия
00:00 Управление гневом
01:55 Импровизация. Сезон 6. 157-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 6. 158-я серия
03:30 Comedy Баттл. 16-я серия
04:20 Comedy Баттл. 17-я серия

В программе передач возможны изменения.









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