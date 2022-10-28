Программа передач СТС на 28 октября 2022

Телепрограмма СТС на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 28.10.2022



04:50 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия

05:30 Мышонок Пик

05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия

06:05 Три кота. Космическое путешествие

06:10 Три кота

06:15 Три кота. Говорящая птица

06:20 Три кота. Пришла весна

06:25 Забавные истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 16-я серия

08:25 Тётя Марта. Сезон 1. 17-я серия

09:00 Воронины. Сезон 11. 19-я серия

09:35 Воронины. Сезон 11. 20-я серия

10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 3-я серия

12:35 Уральские пельмени. #мужскаялиния

13:00 Уральские пельмени. #взрослыедети

13:10 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть

14:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ц»

16:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»

18:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»

19:30 Уральские пельмени

21:00 Мой любимый враг

23:00 Иллюзия обмана

01:10 Иллюзия обмана 2

03:05 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 36-я серии



В программе передач возможны изменения.