Программа передач СТС на 28 октября 2022

Телепрограмма СТС на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 28.10.2022
04:50 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия
05:30 Мышонок Пик
05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 192-я серия
06:05 Три кота. Космическое путешествие
06:10 Три кота
06:15 Три кота. Говорящая птица
06:20 Три кота. Пришла весна
06:25 Забавные истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 16-я серия
08:25 Тётя Марта. Сезон 1. 17-я серия
09:00 Воронины. Сезон 11. 19-я серия
09:35 Воронины. Сезон 11. 20-я серия
10:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 3-я серия
12:35 Уральские пельмени. #мужскаялиния
13:00 Уральские пельмени. #взрослыедети
13:10 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть
14:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ц»
16:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»
18:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ь»
19:30 Уральские пельмени
21:00 Мой любимый враг
23:00 Иллюзия обмана
01:10 Иллюзия обмана 2
03:05 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 36-я серии
В программе передач возможны изменения.