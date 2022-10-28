Программа передач Матч ТВ на 28 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 28.10.2022



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Третий тайм

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:50 Новости

09:55 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Муса Таймазов

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:45 Футбол. Еврокубки. Обзор

16:50 Новости

16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» (Белоруссия). Прямой эфир

18:35 Все на Матч!

18:55 Футбол. Первая Лига. «Шинник» (Ярославль) - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:30 Смешанные единоборства. TOP FIGHT. А. Яковлев - М. Дорошенко. А. Степанян - И. Пилипенко. Прямой эфир

23:35 Точная ставка

23:55 Все на Матч!

00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС (Казань)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.