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Программа передач Матч ТВ на 28 октября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 28.10.2022

04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Третий тайм
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:50 Новости
09:55 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Муса Таймазов
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:45 Футбол. Еврокубки. Обзор
16:50 Новости
16:55 Гандбол. SEHA-Газпром лига. ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» (Белоруссия). Прямой эфир
18:35 Все на Матч!
18:55 Футбол. Первая Лига. «Шинник» (Ярославль) - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. TOP FIGHT. А. Яковлев - М. Дорошенко. А. Степанян - И. Пилипенко. Прямой эфир
23:35 Точная ставка
23:55 Все на Матч!
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС (Казань)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт

В программе передач возможны изменения.









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