Программа передач РЕН ТВ на 28 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 28.10.2022
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Под водой
21:40 Звездный рубеж
23:25 Тихое место
01:00 Экипаж
03:10 Невероятно интересные истории
В программе передач возможны изменения.