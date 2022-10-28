Программа передач Звезда на 28 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 28.10.2022



04:25 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й

08:20 Досье человека в «Мерседесе»

09:00 Новости дня

09:20 Досье человека в «Мерседесе»

11:40 Кремень. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Кремень. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Кремень. 1-я - 4-я серии

16:50 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Денис Майданов

23:55 Свет в конце тоннеля

01:30 Ключи от рая

03:05 Каждый десятый

04:15 Вторая мировая война. Возвращая имена

04:40 Оружие Победы



В программе передач возможны изменения.