Программа передач Звезда на 28 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 28.10.2022
04:25 Военная разведка. Северный фронт. Фильмы 3-й и 4-й
08:20 Досье человека в «Мерседесе»
09:00 Новости дня
09:20 Досье человека в «Мерседесе»
11:40 Кремень. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Кремень. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Кремень. 1-я - 4-я серии
16:50 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Кремень. Освобождение. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Денис Майданов
23:55 Свет в конце тоннеля
01:30 Ключи от рая
03:05 Каждый десятый
04:15 Вторая мировая война. Возвращая имена
04:40 Оружие Победы
В программе передач возможны изменения.