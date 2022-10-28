Программа передач Культура на 28 октября 2022

Телепрограмма Культура на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 28.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва обновленная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев

07:30 Новости культуры

07:35 Катя и принц. История одного вымысла

08:15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

08:25 Новости культуры

08:30 Место встречи изменить нельзя. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Девушка спешит на свидание

11:35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

11:50 Открытая книга. Михаил Попов. «На кресах всходних»

12:20 Спектакль «Юнона» и «Авось»

13:50 Власть факта. Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»

14:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 60 лет со дня завершения Карибского кризиса. Карибский кризис. Послесловие

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Бурятия

15:35 Энигма. Соня Зимменауэр

16:20 Юркины рассветы. 4-я серия

17:25 Симфоническая музыка эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр

18:20 Царская ложа

19:00 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия. Актерские посиделки

20:15 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера

21:05 Линия жизни. Александр Цыпкин

22:00 Место встречи изменить нельзя. 5-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 2 Верник 2. Евгений Князев

00:40 Джузеппе Верди

02:35 «Брак». «Медвежуть»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















Программа передач, ТВ программа на 28 октября 2022 Программа передач Культура на 27 октября 2022 Программа передач Культура на 26 октября 2022 Программа передач Культура на 25 октября 2022 Программа передач Культура на 24 октября 2022



