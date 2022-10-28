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Программа передач Культура на 28 октября 2022


Телепрограмма Культура на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 28.10.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва обновленная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев
07:30 Новости культуры
07:35 Катя и принц. История одного вымысла
08:15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
08:25 Новости культуры
08:30 Место встречи изменить нельзя. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Девушка спешит на свидание
11:35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
11:50 Открытая книга. Михаил Попов. «На кресах всходних»
12:20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
13:50 Власть факта. Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»
14:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». 60 лет со дня завершения Карибского кризиса. Карибский кризис. Послесловие
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Бурятия
15:35 Энигма. Соня Зимменауэр
16:20 Юркины рассветы. 4-я серия
17:25 Симфоническая музыка эпохи романтизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр
18:20 Царская ложа
19:00 Роман в камне. Тамбов. Дворец Асеевых
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия. Актерские посиделки
20:15 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера
21:05 Линия жизни. Александр Цыпкин
22:00 Место встречи изменить нельзя. 5-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 2 Верник 2. Евгений Князев
00:40 Джузеппе Верди
02:35 «Брак». «Медвежуть»
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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