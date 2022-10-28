Программа передач Пятница на 28 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 28.10.2022
05:00 Пятница News. 194-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»
06:40 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия
09:50 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
10:50 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»
11:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия
16:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия
20:40 Остров
23:10 Гаттака
01:10 Пятница News. 196-я серия
01:40 Ослепленный светом
03:30 Пятница News. 195-я серия
03:50 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
В программе передач возможны изменения.