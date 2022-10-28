Программа передач Пятница на 28 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 28 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 28.10.2022



05:00 Пятница News. 194-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 3-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 5. 4-я серия

09:50 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

10:50 На ножах. Сезон 2. 11-я серия - «Москва. Солод»

11:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия

16:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 6-я серия

20:40 Остров

23:10 Гаттака

01:10 Пятница News. 196-я серия

01:40 Ослепленный светом

03:30 Пятница News. 195-я серия

03:50 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



В программе передач возможны изменения.