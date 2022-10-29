Программа передач, ТВ программа на 29 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 29 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 29.10.2022
1 канал
03:20 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:45 А у нас во дворе... 7-я и 8-я серии
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап II. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:55 Одиссея
02:00 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Нижегородская область. Квашеная капуста
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Несломленная
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Душевные песни 70-х
20:00 Вести
21:00 Без вины виноватая
00:45 Слепой расчет
04:00 По секрету всему свету
ТВЦ
04:30 Заговор послов
05:20 Гипноз и криминал
06:00 Перерыв в вещании
06:05 Нож в сердце. 1-я серия
06:54 Нож в сердце. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Можно ли убить словом. Путешествие в Елец. Античные прототипы в христианском искусстве. Продолжение беседы
08:05 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Приезжая
13:35 Срок давности. 1-я серия
14:30 События
14:45 Срок давности. 2-я - 4-я серии
17:30 Слепой метод. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Бандеровское подполье. Охота на Барсука
00:10 Политические убийства
00:50 Специальный репортаж. Звёздно-полосатые войны
01:15 Хватит слухов! 62-я серия
01:45 «90-е. Звезды из «ящика»
02:25 90-е. Ночная жизнь
03:05 90-е. Звездное достоинство
03:50 «90-е. «Поющие трусы»
04:30 Закон и порядок
04:55 Битва за наследство. Фильм 8-й
НТВ
04:25 Зверобой. Сезон 1. 15-я серия
05:05 Спето в СССР
05:50 Инспектор Купер. Сезон 1. «Черный человек», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Светлана Мастеркова
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар». Финал
23:20 Ты не поверишь!
00:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
01:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Стас Море
02:20 Дачный ответ
03:25 Зверобой. Сезон 1. 16-я серия
04:10 Зверобой. Сезон 1. 17-я серия
5 канал
05:00 Акватория. Царевна - лягушка
05:35 Акватория. Морской царь
06:15 Акватория. Проклятие Ундины
06:55 Акватория. Остров смерти
07:30 Акватория. Единственный вариант
08:15 Акватория. Дуэль
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого
10:45 Кукольник. 1-я - 4-я серии
14:20 Убить дважды. 1-я - 4-я серии
18:10 След. Некоторые любят погорячее
18:55 След. Водитель для
19:30 След. По следам лунного лиса
20:20 След. Спецназ вызывали?
21:05 След. Отбросы общества
21:50 След. Батя
22:35 След. Любой ценой
23:15 След. Адвокат дьявола
00:00 Известия. Главное
00:50 Последний мент. 7-я - 12-я серии
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 Предсказания 2.2. 1-я серия
07:25 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии
11:00 Осколки счастья. 1-я - 4-я серии
14:45 Осколки счастья-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 23-я - 25-я серии
21:40 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии
01:05 Колыбель над бездной. 1-я - 6-я серии
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 17-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 23-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 24-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
09:00 Звездная кухня. 8-я серия
09:30 Перезагрузка. 528-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 8. 200-я - 202-я серии
14:00 Вызов. 3-я серия
15:00 Однажды в России. 203-я - 205-я серии
17:50 Новая битва экстрасенсов. 7-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 8-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 33-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 61-я серия
00:00 Лучшие на ТНТ. 4-я серия
01:05 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»
02:20 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»
03:35 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия
04:25 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 8. 36-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия
05:30 Трое на острове
05:50 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 225-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия
06:05 Фиксики. Электрочайник
06:25 Возвращение блудного попугая
06:45 Три кота. Поход в магазин
06:50 Три кота. Домик на дереве
06:55 Три кота. Картинная галерея
07:00 Три кота. Урожай
07:05 Три кота. День рождения мамы
07:10 Три кота. Парк дикой природы
07:15 Три кота. Поездка на пляж
07:20 Три кота. Папино кафе
07:25 Три кота. Граффити котята
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек
07:50 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Кафе «У Лекса»
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Супергусь
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ц»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 11-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»
11:40 Собачья жизнь
13:40 Стражи Галактики
16:05 Стражи Галактики. Часть 2
18:55 Ганзель, Гретель и Агентство Магии
21:00 Охотники за привидениями
23:20 Охотники за привидениями
01:15 Охотники за привидениями 2
02:50 6 кадров. Сезон 8. 75-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 8. 76-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
Матч ТВ
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Всё о главном
05:30 РецепТура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Метеор на ринге
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямой эфир
13:25 Новости
13:30 Все на Матч!
13:55 Регби. Товарищеский матч. Сборная России - сборная легионеров. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Майнц». Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:30 Профессиональный бокс. А. Папин - Д. Бельо. Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Фламенго» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир
01:15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
01:45 Матч! Парад
02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - А. Аллен. Прямой эфир
04:30 Karate Combat-2022. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Артиллерия: секреты бога войны
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Объявлены в розыск: 7 украинских убийц
18:00 Хищники
20:00 Чужой против хищника
21:40 Чужие против Хищника: Реквием
23:30 Звездный десант-2: Герой федерации
01:00 Звездный десант-3: Мародер
02:45 Бегущий человек
04:15 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Медовый месяц
06:35 Марья-искусница
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Победоносцы
09:40 Дело было в Пенькове
11:45 Легенды музыки. Юрий Ряшенцев
12:10 Легенды телевидения. Надежда Румянцева
13:00 Новости дня
13:15 Время героев. Рустам Сайфуллин
13:35 Главный день. «Операция «Дети» и Матрёна Вольская»
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным«. Скромненько, но со вкусом. Секреты советского уюта
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва четырнадцати. Наши против боевиков
16:25 Сильные духом
18:00 Новости дня
18:30 Сильные духом
21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия
23:30 Дело было в Пенькове
01:10 Досье человека в «Мерседесе»
03:25 Марья-искусница
04:45 Легендарные самолеты. Ту-144. Устремлённый в будущее
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Луис Бунюэль. «Последний вздох»
07:05 Аленький цветочек
07:50 Шестнадцатая весна
09:15 Обыкновенный концерт
09:45 Мы - грамотеи!
10:25 Неизвестные маршруты России. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Из Когалыма к оленям
11:05 Телеспектакль «Трактирщица»
12:25 Эрмитаж
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия
14:30 Рассказы из русской истории
15:30 У Чайковского в Клину. Романсы в исполнении Екатерины Семенчук
16:50 Достояние республики
19:00 Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов
19:30 Больше, чем любовь. Андрей Гончаров и Вера Жуковская
20:10 Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
23:10 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа Artemiev и группа «Неизвестный композитор»
00:20 Девушка спешит на свидание
01:25 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия
02:20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Прометей»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
05:40 Пятница News. 195-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»
07:10 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»
08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 7-я серия
09:10 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 2-я серия
11:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Нижний Новгород»
12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 3-я серия
15:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 7-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 12-я серия
18:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 11-я серия
20:10 Четыре свадьбы. Сезон 1. 10-я серия
21:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 1-я серия
23:00 Остров
01:30 Смерч
03:10 Пятница News. 195-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»
04:30 Пятница News. 195-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:40 Суета сует
08:10 Рожденные в СССР. 95 лет театру «Ленком»
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Дети Дон Кихота
11:35 Участок. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Участок. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Участок. 7-я - 12-я серии
00:05 Вас ожидает гражданка Никанорова
01:30 Сельская учительница
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.