Программа передач, ТВ программа на 29 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 29 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 29.10.2022



1 канал



03:20 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:45 А у нас во дворе... 7-я и 8-я серии

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап II. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:55 Одиссея

02:00 Моя родословная

02:40 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Нижегородская область. Квашеная капуста

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Несломленная

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Душевные песни 70-х

20:00 Вести

21:00 Без вины виноватая

00:45 Слепой расчет

04:00 По секрету всему свету



ТВЦ



04:30 Заговор послов

05:20 Гипноз и криминал

06:00 Перерыв в вещании

06:05 Нож в сердце. 1-я серия

06:54 Нож в сердце. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Можно ли убить словом. Путешествие в Елец. Античные прототипы в христианском искусстве. Продолжение беседы

08:05 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Приезжая

13:35 Срок давности. 1-я серия

14:30 События

14:45 Срок давности. 2-я - 4-я серии

17:30 Слепой метод. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Бандеровское подполье. Охота на Барсука

00:10 Политические убийства

00:50 Специальный репортаж. Звёздно-полосатые войны

01:15 Хватит слухов! 62-я серия

01:45 «90-е. Звезды из «ящика»

02:25 90-е. Ночная жизнь

03:05 90-е. Звездное достоинство

03:50 «90-е. «Поющие трусы»

04:30 Закон и порядок

04:55 Битва за наследство. Фильм 8-й



НТВ



04:25 Зверобой. Сезон 1. 15-я серия

05:05 Спето в СССР

05:50 Инспектор Купер. Сезон 1. «Черный человек», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Светлана Мастеркова

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар». Финал

23:20 Ты не поверишь!

00:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

01:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Стас Море

02:20 Дачный ответ

03:25 Зверобой. Сезон 1. 16-я серия

04:10 Зверобой. Сезон 1. 17-я серия



5 канал



05:00 Акватория. Царевна - лягушка

05:35 Акватория. Морской царь

06:15 Акватория. Проклятие Ундины

06:55 Акватория. Остров смерти

07:30 Акватория. Единственный вариант

08:15 Акватория. Дуэль

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого

10:45 Кукольник. 1-я - 4-я серии

14:20 Убить дважды. 1-я - 4-я серии

18:10 След. Некоторые любят погорячее

18:55 След. Водитель для

19:30 След. По следам лунного лиса

20:20 След. Спецназ вызывали?

21:05 След. Отбросы общества

21:50 След. Батя

22:35 След. Любой ценой

23:15 След. Адвокат дьявола

00:00 Известия. Главное

00:50 Последний мент. 7-я - 12-я серии



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 Предсказания 2.2. 1-я серия

07:25 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии

11:00 Осколки счастья. 1-я - 4-я серии

14:45 Осколки счастья-2. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 23-я - 25-я серии

21:40 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии

01:05 Колыбель над бездной. 1-я - 6-я серии



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 17-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 23-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 24-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

09:00 Звездная кухня. 8-я серия

09:30 Перезагрузка. 528-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 8. 200-я - 202-я серии

14:00 Вызов. 3-я серия

15:00 Однажды в России. 203-я - 205-я серии

17:50 Новая битва экстрасенсов. 7-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 8-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 33-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 61-я серия

00:00 Лучшие на ТНТ. 4-я серия

01:05 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

02:20 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

03:35 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия

04:25 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 8. 36-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия

05:30 Трое на острове

05:50 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 225-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 151-я серия

06:05 Фиксики. Электрочайник

06:25 Возвращение блудного попугая

06:45 Три кота. Поход в магазин

06:50 Три кота. Домик на дереве

06:55 Три кота. Картинная галерея

07:00 Три кота. Урожай

07:05 Три кота. День рождения мамы

07:10 Три кота. Парк дикой природы

07:15 Три кота. Поездка на пляж

07:20 Три кота. Папино кафе

07:25 Три кота. Граффити котята

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек

07:50 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Кафе «У Лекса»

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Супергусь

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ц»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 11-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»

11:40 Собачья жизнь

13:40 Стражи Галактики

16:05 Стражи Галактики. Часть 2

18:55 Ганзель, Гретель и Агентство Магии

21:00 Охотники за привидениями

23:20 Охотники за привидениями

01:15 Охотники за привидениями 2

02:50 6 кадров. Сезон 8. 75-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 8. 76-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия



Матч ТВ



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Всё о главном

05:30 РецепТура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Метеор на ринге

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямой эфир

13:25 Новости

13:30 Все на Матч!

13:55 Регби. Товарищеский матч. Сборная России - сборная легионеров. Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Майнц». Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:30 Профессиональный бокс. А. Папин - Д. Бельо. Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Фламенго» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир

01:15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

01:45 Матч! Парад

02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - А. Аллен. Прямой эфир

04:30 Karate Combat-2022. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Артиллерия: секреты бога войны

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Объявлены в розыск: 7 украинских убийц

18:00 Хищники

20:00 Чужой против хищника

21:40 Чужие против Хищника: Реквием

23:30 Звездный десант-2: Герой федерации

01:00 Звездный десант-3: Мародер

02:45 Бегущий человек

04:15 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Медовый месяц

06:35 Марья-искусница

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Победоносцы

09:40 Дело было в Пенькове

11:45 Легенды музыки. Юрий Ряшенцев

12:10 Легенды телевидения. Надежда Румянцева

13:00 Новости дня

13:15 Время героев. Рустам Сайфуллин

13:35 Главный день. «Операция «Дети» и Матрёна Вольская»

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным«. Скромненько, но со вкусом. Секреты советского уюта

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва четырнадцати. Наши против боевиков

16:25 Сильные духом

18:00 Новости дня

18:30 Сильные духом

21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия

23:30 Дело было в Пенькове

01:10 Досье человека в «Мерседесе»

03:25 Марья-искусница

04:45 Легендарные самолеты. Ту-144. Устремлённый в будущее



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Луис Бунюэль. «Последний вздох»

07:05 Аленький цветочек

07:50 Шестнадцатая весна

09:15 Обыкновенный концерт

09:45 Мы - грамотеи!

10:25 Неизвестные маршруты России. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Из Когалыма к оленям

11:05 Телеспектакль «Трактирщица»

12:25 Эрмитаж

12:55 Черные дыры. Белые пятна

13:35 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия

14:30 Рассказы из русской истории

15:30 У Чайковского в Клину. Романсы в исполнении Екатерины Семенчук

16:50 Достояние республики

19:00 Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов

19:30 Больше, чем любовь. Андрей Гончаров и Вера Жуковская

20:10 Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»

23:10 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа Artemiev и группа «Неизвестный композитор»

00:20 Девушка спешит на свидание

01:25 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия

02:20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Прометей»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

05:40 Пятница News. 195-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»

07:10 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»

08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 7-я серия

09:10 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 2-я серия

11:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Нижний Новгород»

12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 3-я серия

15:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 7-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 12-я серия

18:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 11-я серия

20:10 Четыре свадьбы. Сезон 1. 10-я серия

21:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 1-я серия

23:00 Остров

01:30 Смерч

03:10 Пятница News. 195-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

04:30 Пятница News. 195-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:40 Суета сует

08:10 Рожденные в СССР. 95 лет театру «Ленком»

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Дети Дон Кихота

11:35 Участок. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Участок. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Участок. 7-я - 12-я серии

00:05 Вас ожидает гражданка Никанорова

01:30 Сельская учительница

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 28 октября 2022 Программа передач ТНТ на 28 октября 2022 Программа передач Пятница на 27 октября 2022 Программа передач СТС на 27 октября 2022 Программа передач ТНТ на 24 октября 2022









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