Телепрограмма канала НТВ на сегодня. В программе передач телеканала запланированы следующие передачи.
27 октября 2022, четверг
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Дорожные пираты
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Расклад на троих
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Проверка на верность
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 7-я серия
21:05 Тверская. 8-я серия
22:10 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии
00:40 Поздняков
00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит спортивных судей
02:00 Зверобой. Сезон 1. 9-я - 12-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти
28 октября 2022, пятница
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Свадебный переполох
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Морские дьяволы-3. Опора
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Опора
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Изменчивые», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 9-я серия
21:05 Тверская. 10-я серия
22:10 Балабол-5. «Расплата», 1-я и 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:10 Квартирный вопрос
03:05 Зверобой. Сезон 1. 13-я - 15-я серии
29 октября 2022, суббота
04:25 Зверобой. Сезон 1. 15-я серия
05:05 Спето в СССР
05:50 Инспектор Купер. Сезон 1. «Черный человек», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Светлана Мастеркова
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар». Финал
23:20 Ты не поверишь!
00:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
01:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Стас Море
02:20 Дачный ответ
03:25 Зверобой. Сезон 1. 16-я серия
04:10 Зверобой. Сезон 1. 17-я серия