Программа передач НТВ, телепрограмма НТВ на сегодня

Телепрограмма канала НТВ на сегодня. В программе передач телеканала запланированы следующие передачи.



27 октября 2022, четверг



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Дорожные пираты

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Расклад на троих

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Генеральская дочь», 1-я и 2-я серии. «Женская дружба», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Проверка на верность

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 7-я серия

21:05 Тверская. 8-я серия

22:10 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Срочно в больницу», 1-я и 2-я серии

00:40 Поздняков

00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит спортивных судей

02:00 Зверобой. Сезон 1. 9-я - 12-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти



28 октября 2022, пятница



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Хозяева смерти

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Свадебный переполох

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Морские дьяволы-3. Опора

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. Опора

11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Изменчивые», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 9-я серия

21:05 Тверская. 10-я серия

22:10 Балабол-5. «Расплата», 1-я и 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Зверобой. Сезон 1. 13-я - 15-я серии



29 октября 2022, суббота



04:25 Зверобой. Сезон 1. 15-я серия

05:05 Спето в СССР

05:50 Инспектор Купер. Сезон 1. «Черный человек», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Светлана Мастеркова

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар». Финал

23:20 Ты не поверишь!

00:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

01:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Стас Море

02:20 Дачный ответ

03:25 Зверобой. Сезон 1. 16-я серия

04:10 Зверобой. Сезон 1. 17-я серия



















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