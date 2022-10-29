Программа передач 1 канал на 29 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 29 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 29.10.2022
03:20 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:45 А у нас во дворе... 7-я и 8-я серии
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап II. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:55 Одиссея
02:00 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.