Программа передач 1 канал на 29 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 29 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 29.10.2022



03:20 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:45 А у нас во дворе... 7-я и 8-я серии

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап II. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:55 Одиссея

02:00 Моя родословная

02:40 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.