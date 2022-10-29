Программа передач Россия 1 на 29 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 29.10.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Нижегородская область. Квашеная капуста

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Несломленная

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Душевные песни 70-х

20:00 Вести

21:00 Без вины виноватая

00:45 Слепой расчет

04:00 По секрету всему свету



В программе передач возможны изменения.