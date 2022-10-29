Программа передач Россия 1 на 29 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 29.10.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Нижегородская область. Квашеная капуста
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Несломленная
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Душевные песни 70-х
20:00 Вести
21:00 Без вины виноватая
00:45 Слепой расчет
04:00 По секрету всему свету
В программе передач возможны изменения.