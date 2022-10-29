Программа передач ТВЦ на 29 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 29.10.2022
04:30 Заговор послов
05:20 Гипноз и криминал
06:00 Перерыв в вещании
06:05 Нож в сердце. 1-я серия
06:54 Нож в сердце. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Можно ли убить словом. Путешествие в Елец. Античные прототипы в христианском искусстве. Продолжение беседы
08:05 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Приезжая
13:35 Срок давности. 1-я серия
14:30 События
14:45 Срок давности. 2-я - 4-я серии
17:30 Слепой метод. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Бандеровское подполье. Охота на Барсука
00:10 Политические убийства
00:50 Специальный репортаж. Звёздно-полосатые войны
01:15 Хватит слухов! 62-я серия
01:45 «90-е. Звезды из «ящика»
02:25 90-е. Ночная жизнь
03:05 90-е. Звездное достоинство
03:50 «90-е. «Поющие трусы»
04:30 Закон и порядок
04:55 Битва за наследство. Фильм 8-й
В программе передач возможны изменения.