Программа передач ТВЦ на 29 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 29.10.2022



04:30 Заговор послов

05:20 Гипноз и криминал

06:00 Перерыв в вещании

06:05 Нож в сердце. 1-я серия

06:54 Нож в сердце. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Можно ли убить словом. Путешествие в Елец. Античные прототипы в христианском искусстве. Продолжение беседы

08:05 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Приезжая

13:35 Срок давности. 1-я серия

14:30 События

14:45 Срок давности. 2-я - 4-я серии

17:30 Слепой метод. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Бандеровское подполье. Охота на Барсука

00:10 Политические убийства

00:50 Специальный репортаж. Звёздно-полосатые войны

01:15 Хватит слухов! 62-я серия

01:45 «90-е. Звезды из «ящика»

02:25 90-е. Ночная жизнь

03:05 90-е. Звездное достоинство

03:50 «90-е. «Поющие трусы»

04:30 Закон и порядок

04:55 Битва за наследство. Фильм 8-й



В программе передач возможны изменения.