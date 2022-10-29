Программа передач НТВ на 29 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 29.10.2022



04:25 Зверобой. Сезон 1. 15-я серия

05:05 Спето в СССР

05:50 Инспектор Купер. Сезон 1. «Черный человек», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Светлана Мастеркова

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар». Финал

23:20 Ты не поверишь!

00:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

01:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Стас Море

02:20 Дачный ответ

03:25 Зверобой. Сезон 1. 16-я серия

04:10 Зверобой. Сезон 1. 17-я серия



В программе передач возможны изменения.