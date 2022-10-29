Программа передач НТВ на 29 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 29.10.2022
04:25 Зверобой. Сезон 1. 15-я серия
05:05 Спето в СССР
05:50 Инспектор Купер. Сезон 1. «Черный человек», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Светлана Мастеркова
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар». Финал
23:20 Ты не поверишь!
00:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
01:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Стас Море
02:20 Дачный ответ
03:25 Зверобой. Сезон 1. 16-я серия
04:10 Зверобой. Сезон 1. 17-я серия
В программе передач возможны изменения.