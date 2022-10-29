Программа передач 5 канал на 29 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 29 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 29.10.2022



05:00 Акватория. Царевна - лягушка

05:35 Акватория. Морской царь

06:15 Акватория. Проклятие Ундины

06:55 Акватория. Остров смерти

07:30 Акватория. Единственный вариант

08:15 Акватория. Дуэль

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого

10:45 Кукольник. 1-я - 4-я серии

14:20 Убить дважды. 1-я - 4-я серии

18:10 След. Некоторые любят погорячее

18:55 След. Водитель для

19:30 След. По следам лунного лиса

20:20 След. Спецназ вызывали?

21:05 След. Отбросы общества

21:50 След. Батя

22:35 След. Любой ценой

23:15 След. Адвокат дьявола

00:00 Известия. Главное

00:50 Последний мент. 7-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.