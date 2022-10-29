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Программа передач 5 канал на 29 октября 2022


Телепрограмма 5 канала на 29 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 29.10.2022

05:00 Акватория. Царевна - лягушка
05:35 Акватория. Морской царь
06:15 Акватория. Проклятие Ундины
06:55 Акватория. Остров смерти
07:30 Акватория. Единственный вариант
08:15 Акватория. Дуэль
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого
10:45 Кукольник. 1-я - 4-я серии
14:20 Убить дважды. 1-я - 4-я серии
18:10 След. Некоторые любят погорячее
18:55 След. Водитель для
19:30 След. По следам лунного лиса
20:20 След. Спецназ вызывали?
21:05 След. Отбросы общества
21:50 След. Батя
22:35 След. Любой ценой
23:15 След. Адвокат дьявола
00:00 Известия. Главное
00:50 Последний мент. 7-я - 12-я серии

В программе передач возможны изменения.









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