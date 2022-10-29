Программа передач Домашний на 29 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 29.10.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 Предсказания 2.2. 1-я серия
07:25 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии
11:00 Осколки счастья. 1-я - 4-я серии
14:45 Осколки счастья-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 23-я - 25-я серии
21:40 Верю. Люблю. Надеюсь. 1-я - 4-я серии
01:05 Колыбель над бездной. 1-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.