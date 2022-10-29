Программа передач ТНТ на 29 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 29.10.2022



04:20 Comedy Баттл. 17-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 23-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 24-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

09:00 Звездная кухня. 8-я серия

09:30 Перезагрузка. 528-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 8. 200-я - 202-я серии

14:00 Вызов. 3-я серия

15:00 Однажды в России. 203-я - 205-я серии

17:50 Новая битва экстрасенсов. 7-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 8-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 33-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 61-я серия

00:00 Лучшие на ТНТ. 4-я серия

01:05 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

02:20 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

03:35 Импровизация. Сезон 6. 159-я серия

04:25 Импровизация. Сезон 6. 160-я серия



В программе передач возможны изменения.