Программа передач Матч ТВ на 29 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 29.10.2022



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Всё о главном

05:30 РецепТура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Метеор на ринге

10:25 Катар. Обратный отсчёт

11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямой эфир

13:25 Новости

13:30 Все на Матч!

13:55 Регби. Товарищеский матч. Сборная России - сборная легионеров. Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Майнц». Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:30 Профессиональный бокс. А. Папин - Д. Бельо. Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Фламенго» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир

01:15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

01:45 Матч! Парад

02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - А. Аллен. Прямой эфир

04:30 Karate Combat-2022. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.