Программа передач Матч ТВ на 29 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 29.10.2022
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Всё о главном
05:30 РецепТура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Метеор на ринге
10:25 Катар. Обратный отсчёт
11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. «Тюмень» - КПРФ (Москва). Прямой эфир
13:25 Новости
13:30 Все на Матч!
13:55 Регби. Товарищеский матч. Сборная России - сборная легионеров. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Майнц». Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:30 Профессиональный бокс. А. Папин - Д. Бельо. Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Фламенго» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир
01:15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
01:45 Матч! Парад
02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - А. Аллен. Прямой эфир
04:30 Karate Combat-2022. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.