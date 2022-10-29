Программа передач РЕН ТВ на 29 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 29.10.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Артиллерия: секреты бога войны

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Объявлены в розыск: 7 украинских убийц

18:00 Хищники

20:00 Чужой против хищника

21:40 Чужие против Хищника: Реквием

23:30 Звездный десант-2: Герой федерации

01:00 Звездный десант-3: Мародер

02:45 Бегущий человек

04:15 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.