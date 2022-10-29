Программа передач РЕН ТВ на 29 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 29.10.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Артиллерия: секреты бога войны
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Объявлены в розыск: 7 украинских убийц
18:00 Хищники
20:00 Чужой против хищника
21:40 Чужие против Хищника: Реквием
23:30 Звездный десант-2: Герой федерации
01:00 Звездный десант-3: Мародер
02:45 Бегущий человек
04:15 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.