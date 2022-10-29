Программа передач Звезда на 29 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 29.10.2022



05:00 Медовый месяц

06:35 Марья-искусница

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Победоносцы

09:40 Дело было в Пенькове

11:45 Легенды музыки. Юрий Ряшенцев

12:10 Легенды телевидения. Надежда Румянцева

13:00 Новости дня

13:15 Время героев. Рустам Сайфуллин

13:35 Главный день. «Операция «Дети» и Матрёна Вольская»

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным«. Скромненько, но со вкусом. Секреты советского уюта

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва четырнадцати. Наши против боевиков

16:25 Сильные духом

18:00 Новости дня

18:30 Сильные духом

21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия

23:30 Дело было в Пенькове

01:10 Досье человека в «Мерседесе»

03:25 Марья-искусница

04:45 Легендарные самолеты. Ту-144. Устремлённый в будущее



В программе передач возможны изменения.