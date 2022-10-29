Программа передач Звезда на 29 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 29.10.2022
05:00 Медовый месяц
06:35 Марья-искусница
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Победоносцы
09:40 Дело было в Пенькове
11:45 Легенды музыки. Юрий Ряшенцев
12:10 Легенды телевидения. Надежда Румянцева
13:00 Новости дня
13:15 Время героев. Рустам Сайфуллин
13:35 Главный день. «Операция «Дети» и Матрёна Вольская»
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным«. Скромненько, но со вкусом. Секреты советского уюта
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва четырнадцати. Наши против боевиков
16:25 Сильные духом
18:00 Новости дня
18:30 Сильные духом
21:00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы-1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия
23:30 Дело было в Пенькове
01:10 Досье человека в «Мерседесе»
03:25 Марья-искусница
04:45 Легендарные самолеты. Ту-144. Устремлённый в будущее
В программе передач возможны изменения.