Программа передач Культура на 29 октября 2022

Телепрограмма Культура на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 29.10.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Луис Бунюэль. «Последний вздох»
07:05 Аленький цветочек
07:50 Шестнадцатая весна
09:15 Обыкновенный концерт
09:45 Мы - грамотеи!
10:25 Неизвестные маршруты России. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Из Когалыма к оленям
11:05 Телеспектакль «Трактирщица»
12:25 Эрмитаж
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия
14:30 Рассказы из русской истории
15:30 У Чайковского в Клину. Романсы в исполнении Екатерины Семенчук
16:50 Достояние республики
19:00 Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов
19:30 Больше, чем любовь. Андрей Гончаров и Вера Жуковская
20:10 Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
23:10 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа Artemiev и группа «Неизвестный композитор»
00:20 Девушка спешит на свидание
01:25 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия
02:20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Прометей»
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.