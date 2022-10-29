Программа передач Культура на 29 октября 2022

Телепрограмма Культура на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 29.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Луис Бунюэль. «Последний вздох»

07:05 Аленький цветочек

07:50 Шестнадцатая весна

09:15 Обыкновенный концерт

09:45 Мы - грамотеи!

10:25 Неизвестные маршруты России. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Из Когалыма к оленям

11:05 Телеспектакль «Трактирщица»

12:25 Эрмитаж

12:55 Черные дыры. Белые пятна

13:35 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия

14:30 Рассказы из русской истории

15:30 У Чайковского в Клину. Романсы в исполнении Екатерины Семенчук

16:50 Достояние республики

19:00 Энциклопедия загадок. Тайна хрустальных черепов

19:30 Больше, чем любовь. Андрей Гончаров и Вера Жуковская

20:10 Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»

23:10 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа Artemiev и группа «Неизвестный композитор»

00:20 Девушка спешит на свидание

01:25 Земля, взгляд из космоса. 2-я серия

02:20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Прометей»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.