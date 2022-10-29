Программа передач Пятница на 29 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 29.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
05:40 Пятница News. 195-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»
07:10 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»
08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 7-я серия
09:10 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 2-я серия
11:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Нижний Новгород»
12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 3-я серия
15:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 7-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 12-я серия
18:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 11-я серия
20:10 Четыре свадьбы. Сезон 1. 10-я серия
21:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 1-я серия
23:00 Остров
01:30 Смерч
03:10 Пятница News. 195-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»
04:30 Пятница News. 195-я серия
В программе передач возможны изменения.