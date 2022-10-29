Программа передач Пятница на 29 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 29 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 29.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

05:40 Пятница News. 195-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»

07:10 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог» для Анны Седоковой»

08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 7-я серия

09:10 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 2-я серия

11:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Нижний Новгород»

12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 10-я серия - «Дагестан»

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 3-я серия

15:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 7-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 1. 12-я серия

18:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 11-я серия

20:10 Четыре свадьбы. Сезон 1. 10-я серия

21:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 1-я серия

23:00 Остров

01:30 Смерч

03:10 Пятница News. 195-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

04:30 Пятница News. 195-я серия



В программе передач возможны изменения.